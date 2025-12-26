Adjudican por 1,48 millones la redacción del proyecto de la Ronda Exterior Oeste de Valladolid

Actuación proyectada. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 1,48 millones de euros (IVA incluido) un contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la autovía VA-30, conocida como Ronda Exterior Oeste de Valladolid.

El presupuesto estimado de las obras asciende a 85 millones de euros (IVA incluido) y tiene como objeto desarrollar, "con el grado de detalle exigible a un proyecto de trazado y a un proyecto de construcción", la solución seleccionada "en la aprobación definitiva del estudio informativo", detalla el Miniserio a través de un comunicado.

Las características principales de la actuación a proyectar son la creación de un nuevo tramo de autovía de 8,42 kilómetros, además de dos calzadas con dos carriles de 3,5 metros cada una y arcenes exteriores de 2,50 metros e interiores de un metro.

Actualmente, el tráfico del itinerario entre León y el suroeste de Valladolid transita, en la zona periurbana de Valladolid, por el corredor de la N-601 / A-60 hasta la travesía de Zaratán, pasada la cual utiliza la autovía A-62 (Ronda Oeste) hacia el sur.

"Por eso, existe la necesidad de ejecutar un nuevo tramo de Ronda entre el final de la variante de Villanubla y la conexión de la Ronda Exterior Sur con la A-62 (kilómetros 129,8 de esta última), eliminando el paso por la travesía de Zaratán y por la A-62 en su tramo central", finaliza la información.