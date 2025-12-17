ADR Bierzo-Cabrera avanza en el proyecto Souto Vivo, un modelo "pionero" en España de gestión ecosistémica

Una de las zonas visitadas para identificar las 10 fincas piloto que liderarán la gestión regenerativa del paisaje en el marco del proyecto Souto Vivo que impulsa ADR Bierzo-Cabrera. - ADR BIERZO-CABRERA

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Bierzo-Cabrera ha iniciado visitas técnicas y reuniones informativas para sentar las bases del proyecto Souto Vivo, que aspira a convertirse en un modelo "pionero" de gestión ecosistémica en España.

En esta fase inicial se realizan reuniones y visitas de campo para identificar las 10 fincas piloto que liderarán la gestión regenerativa del paisaje, primer "hito" del proyecto.

En este contexto, la Asociación ha explicado que localidades gravemente afectadas por los incendios del pasado verano como Yeres, Las Médulas y su entorno o Peranzanes están mostrando una acogida "excepcional" y una "decidida voluntad" de colaboración ciudadana.

Al respecto, ADR Bierzo-Cabrera ha agradecido especialmente el trato facilitador de la Junta Vecinal de Las Médulas, así como el acompañamiento y actitud de participación de la Asociación de Vecinos de Las Médulas (propietarios particulares), junto con propietarios particulares de la localidad vecina de Yeres.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Peranzanes, colaborador comprometido con Souto Vivo, ha explicitado un apoyo a la regeneración del paisaje "por encima de las expectativas iniciales", un respaldo que ADR considera de manera muy positiva.

ACTITUD VECINAL "EJEMPLAR"

"La actitud de los vecinos y vecinas está siendo ejemplar", ha recalcado la presidenta de ADR Bierzo-Cabrera, Nancy Prada y ha agregado que existe una conciencia colectiva de que la mejor defensa contra el fuego es "un paisaje vivo y gestionado", según ha informado a Europa Press en un comunicado ADR Bierzo-Cabrera.

En este sentido, ha subrayado que en las reuniones mantenidas la Asociación ha encontrado una disposición "total" de los propietarios para sumar sus parcelas al proyecto y colaborar en un modelo que "les devuelve el protagonismo".

GESTIÓN DEL SOTO DE CASTAÑO

En territorios que no sufrieron los incendios de este verano y apuestan por actuar en la prevención mediante la gestión y ordenación de la masa forestal del soto de castaño, los ayuntamientos de Sancedo y Castrillo de Cabrera también han comprometido su apoyo desde el diseño de Souto Vivo y se han puesto a disposición del equipo técnico para futuras actuaciones.

ADR continúa con la programación inminente de reuniones con vecinos, agentes y administraciones locales objetivo como Oencia, Trabadelo, Vega de Valcarce, Balboa, Berlanga del Bierzo o Igüeña.

Souto Vivo es un proyecto con un enfoque innovador, ya que es "pionero" en aplicar a escala local la 'Economía del Donut' de Kate Raworth, un modelo que busca el equilibrio entre el bienestar social y los límites ecológicos del planeta.

El proyecto no se limita a la intervención ambiental: su objetivo es impulsar una nueva entidad de economía social capaz de generar ingresos a los propietarios por los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad.

"QUE CUIDAR EL MONTE SEA RENTABLE"

"Queremos que cuidar el monte sea rentable. Souto Vivo generará empleo verde cualificado y ofrecerá una alternativa real al abandono agrario, que es el principal combustible de los grandes incendios", ha explicado el equipo técnico, liderado por Rubén de Prado Jimeno.

Esta singularidad ha permitido consolidar una red de colaboraciones y apoyos institucionales, entre los que destacan la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), el Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de Castrillo de Cabrera, Sancedo y Peranzanes. Asimismo, agentes territoriales y nacionales con alto valor de conocimiento están aportando un soporte técnico y una actitud facilitadora que ADR Bierzo-Cabrera ha querido subrayar.

PRÓXIMOS PASOS

Durante las próximas semanas la Asociación continuará con su calendario de visitas para finalizar la selección de los beneficiarios directos. El objetivo es que, durante el primer trimestre de 2026, el plan de monitorización y los talleres participativos estén "a pleno rendimiento", sentando las bases de un manual de replicabilidad que sirva de guía para otros territorios de la España vaciada.

"Souto Vivo es una respuesta directa y participativa a la crisis demográfica y climática. Es, en definitiva, la apuesta de El Bierzo y Cabrera por un futuro donde la tierra vuelva a ser motor de vida desde la regeneración", ha concluido Nancy Prada.