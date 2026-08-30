Un adulto y dos menores heridos tras salirse de la vía un turismo en Basconcillos del Tozo (Burgos)

BURGOS, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un adulto y dos menores han resultado heridos tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban en el kilómetro 40 de la N-627, en Basconcillos del Tozo (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 13.43 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo.

El alertante ha solicitado asistencia sanitaria para los tres ocupantes del vehículo, un adulto y dos menores.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios hasta el lugar del accidente.