AEC Valladolid impulsa un estudio para predecir el riesgo de colitis durante la inmunoterapia a pacientes oncológicos

Un momento de la presentación de la ayuda predoctoral. - AECC

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Ayuda Predoctoral 2026 que desarrollará Beatriz Gutiérrez y que impulsa la Asociación Contra el Cáncer en Valladolid buscará identificar marcadores que permitan predecir qué pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de desarrollar colitis durante la inmunoterapia, para mejorar su manejo clínico y avanzar hacia tratamientos más seguros y personalizados.

La beca se ha presentado esta mañana en el salón y tiene una cuantía de 132.000 euros y se desarrollará en los próximos cuatro años. Beatriz Gutiérrez es la portadora de la ayuda y su estudio 'Colitis asociada a inmunoterapia en cáncer: claves inmunológicas para predecirla y personalizar su manejo' está dirigido por el doctor David Bernardo y lo realizará en el IBGM.

La inmunoterapia ha supuesto un "gran avance" en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, al permitir que el propio sistema inmunitario actúe frente al tumor. "Sin embargo, en algunas personas puede provocar efectos adversos relevantes, como la colitis asociada a inmunoterapia, una inflamación del intestino que puede obligar a interrumpir temporal o definitivamente el tratamiento y afectar a su eficacia", ha explicado la investigadora en declaraciones recogidas en un comunicado.

La investigación busca identificar marcadores que permitan predecir qué pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de desarrollar colitis durante la inmunoterapia, para mejorar su manejo clínico y avanzar hacia tratamientos más seguros y personalizados.

Beatriz Gutiérrez es graduada en Biología y cuenta con un posgrado en Bioinformática y Bioestadística. Hasta la fecha, ha trabajado en proyectos de investigación biomédica relacionados con la microbiota intestinal, explorando el eje intestino-cerebro, así como en el campo de la neuroinmunología, estudiando el papel de las células inmunitarias en la regeneración nerviosa.

En la actualidad en España se diagnostica un caso de cáncer cada 2 minutos. Uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. "Impulsar la investigación oncológica debe ser, por tanto, una prioridad para toda la sociedad, incluyendo gobiernos, empresas e instituciones", detalla la asociación.

Las Ayudas AECC 2026 cubren todas las fases de la carrera investigadora y sus líneas estratégicas son: aumentar la financiación con especial foco en cánceres de baja supervivencia, atraer el talento investigador para fomentar la estabilidad laboral de los investigadores e impulsar la innovación y la investigación clínica para que los resultados lleguen al paciente, además de fomentar que investigadores españoles formen parte de redes internacionales colaborativas de investigación.

Actualmente la Asociación apoya la mayor red para investigar el cáncer en España con más de 3.000 investigadores e investigadoras, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias trabajando en todas las fases del desarrollo del cáncer, desde la prevención hasta la metástasis.

La Asociación se mantiene como la entidad que "más fondos destina a la investigación en cáncer". La Asociación tiene 157 millones comprometidos en 792 ayudas en desarrollo.

Concretamente, en Valladolid, la entidad tiene comprometidos en un millón en 2026 destinados a proyectos de diversos tipos de cáncer. Este importe es posible gracias a las actividades que organiza la Asociación. Desde la AEC destacan la tradicional Cuestación, que este año lleva por lema 'Cuando te paras, nos movemos contra el cáncer' y se celebra este jueves 7 de mayo con la instalación de 50 mesas petitorias por toda la ciudad.