AECC compromete 7,5 millones a investigación en CyL

El 18 de marzo celebra su 50 aniversario con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección de García Vico

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tiene comprometidos actualmente 29 proyectos de investigación en Castilla y León a los que destina 7,5 millones y se marca el objetivo de alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en 2030.

Así lo ha señalado el presidente de la asociación Artemio Domínguez durante la presentación del concierto que, con motivo del 50 aniversario de la AECC, ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) el próximo 18 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes a las 19.30 horas. Un acto que ha contado con la participación del investigador Javier Robles y la responsable de Relaciones Institucionales de Unicaja, María José Rivera, entidad que patrocina este evento cultural.

Durante su intervención, Domínguez ha hecho hincapié en que "a más investigación, más vida y menos cáncer". "Lo que intentamos es trasladar a la sociedad la importancia de la investigación y que debe tener un lugar prioritario en la salud", ha añadido.

En este punto, ha hecho hincapié en la importancia de la "equidad". "El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer y tenemos que conseguir que eso sea así y que se investigue para que en 2030 se pueda lograr una supervivencia del 70 por ciento. Hay cánceres que se han investigado mucho, como el de mama, y tiene una supervivencia del 90 por ciento, pero el de páncreas no se ha investigado tanto y nuestro objetivo, como asociación, es intentar tener esa equidad", ha continuado.

En este sentido, ha recordado como la asociación, a nivel nacional, ha destinado 90 millones en investigación, 7,5 en Castilla y León que tiene comprometidos, en la actualidad, 29 proyectos de investigación. En el caso de Valladolid, ha detallado, en los últimos diez años se han destinado cerca de cuatro millones.

Por último, ha alertado de que en los últimos años han disminuido los diagnósticos, una situación "peligrosa" ya que no tiene que ver con esta patología esté remitiendo sino que, con la crisis sanitarias provocada por la COVID-19, la gente "aguanta más" a la hora de ir al médico. "Hay una pandemia que sigue existiendo y que no ha desaparecido", ha añadido en referencia al cáncer, por lo que ha apelado al ciudadano para que no se "salte" ninguna prueba de cribado. "Es fundamental el diagnóstico precoz para tener éxito en su curación", ha agregado.

Por su parte, el doctor Robles ha agradecido la apuesta por la "investigación" de la AECC para incidir en la importancia de estudiar tumores donde las tasas de supervivencia son "muy bajas" y se necesitan "mejorar".

A través de su investigación 'VAV 1, ¿amigo o enemigo del cáncer?'. se ha detectado que VAV1 puede actuar también como freno en el desarrollo de algunos tipos de leucemias. "Este hecho nos sugiere que VAV1 puede ejercer funciones completamente diferentes (acelerador o freno) dependiendo del tipo de tumor", puntualiza para explicar que, en la actualidad, trabajan "modelos animales" para poder llegar al objetivo final de desarrollo de fármacos que puedan "bloquear" el desarrollo de ese tipo de tumores.

CONCIERTO

La AECC y las nueve sedes provinciales (Zamora, Ávila, Segovia, Soria, Salamanca, Burgos, León, Palencia y Valladolid), organizan el concierto del próximo 18 de marzo con motivo del 50º aniversario de la Asociación investigando en cáncer. El evento está patrocinado por Unicaja Banco y cuenta con la colaboración de la Junta.

De esta manera se conmemorará la apuesta de la AECC por la ciencia para aumentar la supervivencia en cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El acto, que comenzará a las 19.30 horas, se llevará a cabo en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección de Julio García Vico.

En el mismo, se podrá disfrutar de obras de Falla, Weber y Stravinsky y contará con la actuación de la joven clarinetista Claudia Aliaj.

El recital, contará con la asistencia del presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes; el presidente de la Asociación en Valladolid, Artemio Domínguez, y el resto de representantes de las sedes provinciales de la Asociación en la región. Será el segundo del ciclo de conciertos que se desarrollará por otros puntos de España, culminando en Madrid con la Orquesta y Coro Nacional de España el próximo 15 de septiembre de 2022.