AECT Duero-Douro y ayuntamientos instalan 80 plantas fotovoltaicas en edificios de 51 poblaciones de Salamanca y Zamora

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro, junto a los diferentes municipios que la integran, ha finalizado la ejecución de la tercera fase del proyecto #EnergiaParaElPueblo que ha supuesto la instalación de 80 plantas fotovoltaicas en 51 núcleos de población de Salamanca y Zamora

Para esta actuación se han invertido 1.526.116,35 euros que han sido íntegramente financiados con el Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000) en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Siguiendo los pasos ya dados en la primera y segunda fase del proyecto, todas las instalaciones de esta nueva fase han sido ejecutadas sobre los tejados de diferentes edificios municipales, han informado a Europa Press fuentes de la Agrupación, que han incidido en que, de este modo, no existe impacto en el suelo.

En cuanto a las características de las instalaciones, cada planta fotovoltaica tiene una potencia de producción de 15 kW nominales y 16,5 kW pico y constan de 30 paneles de 550W pico.

En conjunto, se estima que las 80 plantas fotovoltaicas produzcan más de 2.000 MWh al año de energía limpia para ser consumida en el territorio.

Si se traduce esta producción a emisiones de Co2, con esta forma de producción de energía se evita la emisión de 860 toneladas de Co2 al medio ambiente, una cifra que equivaldría a plantar 30.000 árboles o, lo que es lo mismo, 30 hectáreas de bosque de una densidad típica de reforestación de 1.000 árboles por hectárea, ha añadido la AECT Duero-Douro.