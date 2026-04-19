Aeice reúne este lunes en Valladolid a la Red de Clústeres de la Construcción de España

VALLADOLID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León Aeice será el anfitrión de la reunión de la Red Clústeres de la Construcción, que agulitna a mil entidades de diez comunidades autónomas, una cita que tendrá en Valladolid este lunes y martes, 20 y 21 de abril.

El propósito de este encuentro es hacer balance del primer año de vida de esta organización y analizar el plan que llevarán a cabo durante los próximos años para abordar el reto de transformación del sector, que pasa por el impulso a la industrialización, la digitalización, la sostenibilidad y la atracción de talento.

La cita comenzará este lunes en el Museo de la Ciencia, donde se encontrarán los presidentes y directores de los clústeres de Castilla y León, Aragón, Galicia, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Andalucía y Baleares, bajo la coordinación del director de Aeice, Enrique Cobreros.

A este encunetro acudirán también el consejero de Economía y Hacienda en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y la directora general de Política Económica y Competitividad, Rosa Cuesta.