La Aemet confirma qué tiempo hará en Semana Santa en Castilla y León: frío y pocas lluvias

Archivo - Varias personas ven desde los balcones el paso de Jesús de la Esperanza durante la procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor, a 7 de abril de 2023, en Valladolid. - Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado el tiempo que se espera para esta Semana Santa en Castilla y León, un periodo muy esperado por parte de la ciudadanía para poder participar en los actos religiosos o realizar una escapada.

Por ello, la meteorología es una de las principales preocupaciones, especialmente por el temor a las lluvias, si bien parece que este año las precipitaciones no protagonizarán la Semana Santa en la Comunidad, al menos en la primera parte de esta, aunque si tendrán presencia.

El delegado de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, ha adelantado que la primera parte de la Semana de Pasión estará marcada por la estabilidad y temperaturas bajas para la época.

En concreto, ha indicado que este fin de semana, el sábado 28 de marzo y domingo 29, llegará un frente frío que dejará temperaturas frías, aunque no será no muy activo. Asimismo, este frente va a rozar el norte peninsular y puede que deje algunas precipitaciones débiles en el extremo norte y la Ibérica, incluida nieve el domingo.

El domingo también se espera viento en el extremo oeste de Castilla y León, que puede ser intenso en las provincias de Burgos y Soria.

Ya a partir del domingo comenzará un periodo de bloqueo anticiclónico, con tiempo estable. Así, en principio no se prevén precipitaciones y las temperaturas subirán gradualmente después del bajón que habrá el fin de semana.

Este tiempo estable se mantendrá en Castilla y León hasta el día de Jueves Santo, aunque es "muy probable" que se extienda hasta el final de Semana Santa, tal y como ha precisado el delegado de la Aemet en Castilla y León.

Así, esa segunda parte de la Semana de Pasión presenta "un poco de incertidumbre", si bien eltiempo.es señala que para esta fase se pueden esperar temperaturas dentro de lo normal y precipitaciones más bajas que los valores típicos para la época del año.

En todo caso, la Aemet también facilitará la predicción diaria a las protecciones civiles locales de Castilla y León, que puede, asimismo, contactar vía telefónica con el organismo meteorológico para consultar en caso de tiempo adverso.