La Aemet desactiva el aviso amarillo por nieve y frío previsto para este sábado en cuatro provincias de CyL

Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 24 enero 2026 10:39
   VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado el aviso amarillo por nieve y frío que estaba previsto para este sábado, 24 de enero, en las provincias de Ávila, Salamanca, Soria y Valladolid, si bien los mantiene en el resto de provincias castellanoleonesas.

   En concreto, se mantienen en aviso amarillo la vertiente Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, El Bierzo y el Sistema Central de Segovia, donde se prevén acumulaciones de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

   Por su parte, en la zona de Sanabria (Zamora) la Aemet espera acumulaciones de nieve de hasta diez centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, con probabilidad de ventiscas.

