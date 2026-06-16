Aena adjudica al Laboratorio Acústico de la ULE e Incosa medición de aeropuertos de Baleares y Levante por 2,8 millones

El Laboratorio de Acústica Aplicada de la ULE e Incosa desarrollarán los trabajos de evaluación del impacto acústico del ruido aeroportuario en el interior de viviendas en el entorno de aeropuertos de Baleares y Levante. - ULE

LEÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Acústica Aplicada de la Universidad de León (ULE), a través de la UTE que conforma con Incosa, desarrollará los trabajos de evaluación del impacto acústico del ruido aeroportuario en el interior de viviendas situadas en el entorno de distintos aeropuertos de la red de Aena en las zonas de Baleares y Levante por un montante superior a los 2,8 millones de euros.

La actuación será posible después de que la UTE haya resultado adjudicataria de dos de los cuatro lotes en los que Aena divide el contrato de asistencia técnica para el desarrollo de los planes de aislamiento acústico en los aeropuertos de su red, lo que da continuidad a una línea de actuación que se inició en el año 2017.

Así lo ha anunciado este martes la rectora de la ULE, Nuria González, que ha remarcado la confianza que una entidad como Aena deposita en la "capacidad técnica, científica y profesional" de los equipos del Laboratorio de Acústica, a la par que ha puesto en valor la colaboración universidad-empresa para afrontar "con garantías" proyectos "de gran complejidad" y de alcance nacional.

En esta misma idea ha incidido el director de Operaciones de Incosa, Delfín García, que se ha referido a la alianza entre ambas entidades como un "ejemplo de éxito", además de destacar que la experiencia técnica de Incosa y el elevado grado de especialización del Laboratorio de Acústica permiten abordar "con las máximas garantías" la iniciativa y ofrecer resultados fiables orientados a mejorar las condiciones acústicas y la calidad de vida de las personas que residen en las proximidades de los aeropuertos.

Tras varios años de actuaciones en aeropuertos como Barcelona, Girona, Reus, Ibiza o Menorca, el grueso de la actividad del nuevo contrato se concentrará en aquellas zonas donde todavía permanecen viviendas pendientes de análisis. En concreto, los trabajos se centrarán principalmente en el entorno del aeropuerto de Palma de Mallorca, dentro del lote de Baleares, adjudicado por 1,2 millones de euros, así como en los aeropuertos de Alicante y Valencia, incluidos en el lote de Levante, cuyo importe supera los 1,6 millones de euros.

Se trata de las áreas que concentran actualmente el mayor volumen de viviendas pendientes de evaluación dentro de los planes de aislamiento acústico promovidos por Aena. Los trabajos se desarrollarán tanto en viviendas particulares como en otros edificios especialmente sensibles al ruido como centros docentes, sanitarios o asistenciales ubicados en el entorno aeroportuario.

ACTUACIONES

Así lo ha explicado el director del Laboratorio de Acústica, Jesús Cepeda, que ha recordado que los trabajos consistirán en realizar ensayos y mediciones acústicas de alta precisión para determinar los niveles reales de ruido provocados por el sobrevuelo de aeronaves en el interior de viviendas y edificios sensibles situados en el entorno de los aeropuertos. "A partir de esos datos se evaluará el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos por la normativa y, cuando resulte necesario, se propondrán medidas correctoras para mejorar el aislamiento de los inmuebles".

Cepeda ha recordado además que el Laboratorio de Acústica Aplicada cuenta con acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) desde hace quince años para la realización de este tipo de ensayos, una certificación imprescindible para participar en estos contratos y que sitúa a la Universidad de León entre las escasas instituciones académicas que colaboran con Aena en este ámbito.

La ejecución del contrato movilizará a cerca de 20 profesionales entre ambas entidades, aproximadamente la mitad pertenecientes al Laboratorio de Acústica Aplicada, y permitirá reforzar la plantilla vinculada al proyecto mediante nuevas incorporaciones especializadas.

MÁS DE 5.000 VIVIENDAS ENTRE 2020 Y 2025

En el anterior contrato, desarrollado entre 2020 y 2025, la UTE realizó estudios en alrededor de 5.000 viviendas ubicadas en el entorno de los aeropuertos, cifra que se espera igualar e incluso superar durante esta nueva etapa. "Se trata de actuaciones que tienen una repercusión directa en miles de personas, ya que permiten comprobar si las viviendas cuentan con el aislamiento adecuado y, cuando es necesario, proponer medidas para mejorar su confort acústico", ha indicado el responsable de Acústica de Incosa, Ricardo Tascón.

Por su parte, Nuria González también se ha referido a la trayectoria del Laboratorio de Acústica de la ULE, una unidad "de referencia" que desde hace décadas desarrolla proyectos vinculados al estudio y control del ruido ambiental. En este sentido, ha aludido a su participación en iniciativas como el mapa estratégico de ruido de la ciudad de León y ha recalcado que proyectos como el adjudicado por Aena demuestran la capacidad de la Universidad de León para transferir conocimiento especializado y dar respuesta a desafíos con un impacto directo sobre la sociedad.