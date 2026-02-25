Aena propone invertir en los 4 aeropuertos de CyL 57,2 millones hasta 2031 frente a 16,5 del último quinquenio

Archivo - Aeropuerto de León. - VOX LEÓN - Archivo

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena ha propuesto llevar a cabo inversiones en los cuatro aeropuertos de Castilla y León (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) por importe de 57,2 millones entre 2027 y 2031, lo que supone una cantidad muy superior a la del último quinquenio, cuando fue de 16,5 millones, según se recoge en la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que prevé una inversión de cerca de 13.000 millones de euros para introducir mejoras en los aeropuertos españoles.

El aeropuerto en el que se propone la mayor inversión es el de Valladolid, donde se elevaría a 18,5 millones (frente a los 6,9 del anterior periodo).

Estos fondos se destinarían a actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal (mejoras en sala de embarque, climatización, accesos peatonales, renovación de aseos); intervenciones en campo de vuelo y plataforma; instalación LED en pistas y rodaduras; mejora de la seguridad (equipamiento); incremento de la seguridad operacional con pavimento plataformas del servicio de salvamento y extinción de incendios (SEI) y hangares, y sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo).

La segunda inversión más alta se contempla para el Aeropuerto de León, al que se destinarían 16,3 millones (el quinquenio anterior fue de 1,7).

Con estas inversiones se pretende actuar sobre el campo de vuelo y plataforma, con el recrecido de pista; mejorar la seguridad (con equipamiento); incremento de la seguridad operacional (vehículos); y sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo).

En el aeródromo de Salamanca se propone invertir por importe de 12,7 millones (frente a 3,4 del periodo anterior) para intervenciones en el edificio terminal (mejoras en sala de embarque, nueva acometida de agua potable); la adecuación de pavimento en zona SEI; la mejora de la seguridad (equipamiento) y sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo).

Finalmente, en el Aeropuerto de Burgos la inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena es de 9,7 millones de euros, más del doble a la del quinquenio 2022-2026, que fue de 4,5 millones de euros.

Durante los próximos cinco años, las actuaciones contempladas serían la mejora de la seguridad (equipamientos de seguridad y vehículos SEI y control perimetral); incremento de la seguridad operacional (regeneración de calle de rodaje a hangares); sistemas de información y comunicaciones (elementos de campo), y sostenibilidad (calderas y climatización).

SUBIDA DE TARIFAS

Para acometer esta gran ola inversora, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso de los cuatro aeropuertos de la Comunidad, será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

El objetivo de Aena con las inversiones propuestas para el período 2027-2031 es dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas.

Todo ello para facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos, han apuntado las mismas fuentes.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses.

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y a las CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia). También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.