Labarga y Ayala antes de anunciar los vuelos de Semana Santa a Eslovenia y Venecia. - AYTO BURGOS

BURGOS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Burgos sumará dos nuevos destinos internacionales en la Semana Santa del próximo año, concretamente a Venecia (Italia) y Eslovenia, a través de una operativa chárter impulsada por el turoperador burgalés Marsol en colaboración con el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el director de operaciones de Marsol, Raúl Labarga, han presentado este jueves esta nueva oferta turística que se desarrollará entre el 24 y el 28 de marzo del próximo año.

Ayala ha asegurado que "son dos destinos muy atractivos" al tiempo que ha subrayado "la comodidad" que supone que los burgaleses puedan salir desde el aeropuerto de Burgos, además de agradecer "el esfuerzo" de Marsol "para que haya vuelos puntuales" desde dicho aeropuerto.

El enlace contará con un avión Boeing 737-800 con capacidad para 189 pasajeros y ofrecerá distintos paquetes turísticos adaptados a las preferencias de cada viajero, además de que los billetes y programas ya están disponibles desde este mismo jueves y se comercializan exclusivamente a través de las agencias de viajes de la ciudad.

Cristina Ayala ha subrayado el éxito de las recientes operativas puestas en marcha desde la terminal burgalesa, como los vuelos a Egipto y Múnich o el enlace programado a Fráncfort para visitar los mercados navideños este próximo diciembre, cuyas plazas se agotaron en apenas una semana.

Asimismo, la alcaldesa ha insistido en apoyar estas iniciativas al tiempo que ha recordado que fue en la legislatura pasada, "en el mandato del socialista Daniel de la Rosa, cuando dejó de haber vuelos regulares en la ciudad de Burgos".

La regidora ha explicado que el papel del Consistorio en estas iniciativas pasa por ofrecer "un respaldo económico puntual" en caso de que no se cubra la totalidad del pasaje, una fórmula que ha contrapuesto al elevado coste, de entre uno y dos millones de euros, que supondría subvencionar vuelos regulares como ocurría en mandatos anteriores.

Según ha detallado Ayala, el Ayuntamiento solo tuvo que aportar alrededor de 7.000 euros en el primer vuelo de esta etapa, ya que el lleno absoluto registrado en las siguientes salidas evitó que las arcas municipales tuvieran que desembolsar cantidad alguna.

Al respecto, la alcaldesa ha apuntado que se prevé que tanto en la conexión con Frankfurt de esta Navidad como el de la Semana Santa de 2027, "se puedan ocupar todos los vuelos" y, por tanto, el ayuntamiento no tendría que "hacer un respaldo financiero".

Además de esta garantía financiera, el Consistorio colaborará en la difusión de la campaña mediante la cesión de mobiliario urbano. Asimismo, la alcaldesa ha dejado la puerta abierta a colaborar bajo este mismo esquema con otras compañías aéreas o turoperadores que muestren disposición para operar vuelos puntuales desde la infraestructura burgalesa.

"Por tanto, ahí es donde está el ayuntamiento, en esos vuelos, en momentos muy puntuales, en puentes, en Semana Santa, incluso alguno en verano, en marzo, como se han producido con los dos vuelos de Egipto" ha afirmado Ayala, que ha reiterado que el Consistorio está "para respaldar" esos vuelos y que puedan tener lugar "cuando Marsol lo ofrezca".

Por su parte, Raúl Labarga ha destacado la responsabilidad y el compromiso de Marsol como empresa local para dinamizar el aeropuerto de Villafría. El director de operaciones ha asegurado que la buena acogida de las últimas campañas demuestra que existe demanda real en la ciudad y permite que Burgos recupere la confianza de los operadores turísticos como aeropuerto de origen.