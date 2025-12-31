Afectada por inhalación de monóxido una mujer de 70 años en Ocejo de la Peña (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo
OCEJO DE LA PEÑA (LEÓN), 31 (EUROPA PRESS)
Una mujer de 70 años ha resultado afectada y ha precisado su evacuación a un centro hospitalario tras sufrir una intoxicación por inahalación de monóxido en una vivienda de Ocejo de la Peña (León), han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 22.26 horas de este martes, 30 de diciembre, cuando se dio aviso al 112 de que una persona precisaba asistencia sanitaria al estar afectada por intoxicación por monóxido en una vivienda de la calle Los Perales en Ocejo de la Peña, en León.
Así, se ha trasladado el aviso a Guardia Civil, a Bomberos de Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a una mujer de 70 años afectada, a la que se ha evacuado a un centro hospitalario.
Según las mismas fuentes, el origen de la intoxicación podría estar en una cocina de leña.