Los afiliados de CSIF rechazan el convenio de Horse y pide recuperar poder adquisitivo y elminar días de competitividad

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los afiliados del sindicato CSIF han rechazado de forma "unánime" en dos asambleas celebradas este jueves la nueva propuesta de convennio laboral que ha ofrecido la dirección de Horse.

Según la organización, los trabajadores exigen la recuperación del poder adquisitivo; eliminar los días de competitividad de la jornada anual; implantar un plus de peligrosidad; eliminar que las licencias supongan merma económica; respetar el plazo mínimo de dos meses para comunicar vacaciones, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores; cumplir escrupulosamente los plannings y maquetas en los turnos especiales; garantizar la desconexión digital y aplicar un protocolo de climatización real en las naves.

Durante los últimos diez meses de negociación, el sindicato independiente, que cuenta con cuatro delegados en el Comité de Empresa, ha mantenido una posición "coherente y fiel" a los trabajadores, a los que han escuchado para recoger sus "inquietudes, propuestas y exigencias" a la dirección. "Nuestros delegados han sido elegidos para representar, defender y dar voz a los trabajadores", señala en un comunicado remitido a Europa Press.

En junio, la plataforma formada por los sindicatos que negocian el convenio convocó una huelga, que fue desconvocada 48 horas antes de su inicio tras una mediación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) donde UGT, CCOO y SCP firmaron un preacuerdo con la empresa.

"CSIF votó en contra, ya que así lo pedían los trabajadores, porque el texto estaba muy lejos de responder a las demandas de la plantilla", explica el sindicato para recordar que el referéndum realizado entre la plantilla el pasado 29 de agosto les dio la razón, "con un rechazo mayoritario al preacuerdo".

Tras ese resultado, la empresa ha presentado una nueva propuesta con "ligeras mejoras, que los sindicatos UGT, CCOO y SCP volvieron a rubricar por segunda vez". "CGT votó en contra y CSIF decidió no pronunciarse hasta consultar directamente a los trabajadores, mostrando así su compromiso con la transparencia y la participación real de la plantilla, que ha vuelto a mostrar un rechazo total", añade.

En sjus palabras, el tiempo "demuestra" que la posición de CSIF es la "correcta". "Nuestra obligación es con los trabajadores, no con los despachos. Pero nuestra voluntad y nuestra apuesta es negociar, desde un sindicalismo honesto, profesional e independiente", han afirmado los delegados de CSIF.

Este sindicado independiente reclama una negociación "realista, abierta y comprometida con el bienestar y la estabilidad laboral de toda la plantilla de HORSE", y reitera que no aceptará acuerdos "que no respondan a las peticiones expresadas por los trabajadores". "Así lo han defendido nuestros delegados con firmeza y valentía, a pesar de las presiones y del aislamiento inicial de la empresa y otras fuerzas sindicales", concluye.