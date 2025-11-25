Agentes de policías locales de 26 municipios de CyL se forman en protección de la naturaleza con el Seprona

Agentes de policías locales de 26 municipios de CyL se forman en protección de la naturaleza en una jornada formativa organizada conjuntamente por la Agencia de Protección Civil y Emergencias y la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid. - JCYL

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de agentes de policías locales de 26 municipios de Castilla y León se forman en protección de la naturaleza en una jornada formativa organizada conjuntamente por la Agencia de Protección Civil y Emergencias y la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid.

El PRAE de Valladolid ha acogido la jornada dirigida a los cuerpos de Policía Local de la Comunidad, una iniciativa que se enmarca en el programa autonómico de formación y coordinación policial, orientado a reforzar la especialización y la cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad en materia de protección del medio natural.

El encuentro ha reunido a más de un centenar de agentes procedentes de 26 municipios y ha contado con la participación de especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, quienes han impartido diversas ponencias relacionadas con la vigilancia y el control del patrimonio natural, así como con la detección y gestión de infracciones en este ámbito.

La jornada ha sido inaugurada por la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el coronel jefe de la Comandancia de Valladolid, José Andrés Velarde.

Asimismo, el acto de clausura ha estado presidido por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha destacado que esta actividad ha supuesto un "paso significativo" en el fortalecimiento de la colaboración operativa entre la Guardia Civil y las Policías Locales.

El consejero ha subrayado que la Junta ha impulsado un programa de formación específico para los cuerpos de Policía Local con el fin de dotarles de "mayores herramientas en aquellas materias en las que confluyen competencias municipales y actuaciones vinculadas al medio natural".

También ha recordado que las policías locales desempeñan un "papel importante" en la vigilancia ambiental dentro de los términos municipales y que su coordinación tanto con la Guardia Civil, en virtud de sus funciones en la persecución de infracciones contra el medio natural, como con los agentes medioambientales de la Comunidad, ha resultado "esencial" para garantizar la protección del entorno.

Asimismo, el consejero ha señalado que esta primera edición de la jornada ha despertado un "notable interés" entre los ayuntamientos, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar este tipo de formación.

Del mismo modo, ha destacado la utilidad de los contenidos abordados, que han incluido aspectos como el maltrato animal, los vertidos contaminantes, las actividades económicas con impacto ambiental, las especies invasoras o la detección de instalaciones irregulares en el medio natural.

Además, el titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha puesto en valor la labor del Seprona y del conjunto de la Guardia Civil en la defensa del patrimonio natural, y ha afirmado que la colaboración entre ambos cuerpos, junto con los agentes medioambientales, ha contribuido a "mejorar la prevención, la respuesta y la eficacia de las actuaciones dirigidas a preservar uno de los elementos patrimoniales más relevantes de Castilla y León".

Suárez-Quiñones ha avanzado que la Junta ha previsto promover nuevas ediciones de estas jornadas para continuar fortaleciendo este marco de cooperación entre policías locales y Guardia Civil.

Por su parte, los ponentes del Seprona han aportado su experiencia en materias que van desde la protección de fauna y flora hasta el control de actividades ilícitas relacionadas con la caza, la pesca, los vertidos o el furtivismo, ofreciendo a los agentes locales criterios prácticos para intervenir ante este tipo de situaciones.