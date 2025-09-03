Agosto cierra con más de 44.000 visitantes atendidos en las 16 oficinas de turismo en la provincia de Soria

SORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto ha cerrado con un total de 44.207 visitantes atendidos en las 16 oficinas de turismo que hay repartidas por la provincia de Soria, lo que supone un ligero incremento del 2,89 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando fueron atendidas 42.964 personas.

En los primeros ocho meses del año, los turistas que han recalado en las oficinas ascienden a 189.692, con un incremento del 6,35 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 178.374 los turistas atendidos, según han informado fuentes de la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La mayoría de las oficinas ha experimentado un crecimiento en el pasado mes de agosto. Destaca Berlanga de Duero, que encabeza el listado provincial con 8.483 consultas, seguida de la oficina de El Burgo de Osma con 5,934; Ágreda con 5.883, Almazán con 4.125, y, en quinto lugar, Monteagudo de la Vicarías con 3.580 visitantes atendidos.

La localidad de Medinaceli recibió a 3.490 visitantes, Vinuesa 2.774, San Leonardo de Yagüe 2.641, San Pedro Manrique 1.470, Garray 1.198, San Esteban de Gormaz 1.134, Duruelo 1.100, Ólvega 1.008, Langa de Duero 479, Villar del Río 460, y, por último, Yanguas recibió a 448.

DIPUTADA PROVINCIAL

La diputada responsable del área de Turismo, Elía Jiménez, ha valorado positivamente este incremento de turistas en el mes de agosto, que viene a confirmar que es el mes en el que la provincia recibe a un mayor número de visitantes de todo el año, atraídos fundamentalmente por la celebración de las fiestas patronales y por el arraigo de muchos emigrantes con sus pueblos de origen.

La diputada ha querido destacar el comportamiento profesional de la hostelería durante este pasado mes, que ha respondido con eficacia a la alta demanda que siempre se produce durante agosto en todos los rincones de la provincia.

Elia Jiménez también ha valorado positivamente el incremento de visitas, en comparación con el mismo periodo del año anterior, durante los primeros ocho meses del año, con altibajos como el sufrido en el mes de julio.

Jiménez confía en que el otoño, con el atractivo micológico y gastronómico que ofrece la provincia, junto con la oferta medioambiental, siga incrementando estos datos de visitantes que acuden a la provincia de Soria.