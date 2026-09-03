Agosto marca un récord turístico en Soria con 55.425 consultas, impulsadas por el eclipse, un 25,38% más que hace un año

Eclipse Desde El Pueblo Soriano De Berlanga De Duero (Soria). - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto ha marcado un nuevo récord turístico en la provincia de Soria con un total de 55.425 consultas, impulsadas por el eclipse de sol, un 25,38 por ciento más que en el mismo mes del pasado año, según los datos de la Diputación Provincial.

La diputada de Turismo, Elia Giménez, ha valorado los datos que "demuestran además que cada vez son más las personas que, desde otros puntos de España y también desde otros países, eligen los pueblos y espacios rurales para disfrutar de sus vacaciones".

Las 16 oficinas de turismo gestionadas por la Diputación de Soria atendieron durante el pasado mes 55.425 consultas, la cifra más alta registrada en lo que va de año y un 25,38 por ciento superior a la alcanzada en agosto de 2025, cuando se contabilizaron 44.207 visitantes.

Estos datos reflejan el movimiento que ha vivido la provincia durante el verano y el creciente interés por un territorio que ofrece pueblos, naturaleza, tranquilidad, patrimonio, gastronomía y experiencias alejadas de los destinos masificados, ha señalado la Diputación.

A ello se ha sumado este año la celebración de un acontecimiento excepcional como el eclipse solar total, que ha permitido que miles de personas descubrieran Soria y, especialmente, muchos de sus municipios y espacios rurales.

PROCEDENCIA

Del total de visitantes registrados en agosto, 51.359 llegaron de otras comunidades autónomas españolas, mientras que 4.066 fueron turistas internacionales.

En el ámbito nacional, Madrid volvió a situarse como el principal mercado emisor, con 10.956 visitantes, seguida de Castilla y León, con 10.403; Cataluña, con 6.828; Aragón, con 4.544, y la Comunidad Valenciana, con 4.079.

También destacaron las visitas procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, La Rioja, Murcia, Galicia, Cantabria, Asturias, Canarias, Baleares y Extremadura.

La dimensión internacional del turismo provincial también quedó patente durante agosto. Los viajeros extranjeros llegaron a Soria principalmente desde Francia (1.419 visitantes), Reino Unido (435), Estados Unidos (377), países de Hispanoamérica (300), Alemania (273), Italia (202), Países Bajos (195), Bélgica (183) y Portugal (163).

Además, se registraron consultas de turistas procedentes de países del Este de Europa y de otros mercados internacionales, configurando un mapa de visitantes cada vez más diverso.

OFICINAS

Entre todas las oficinas de la red provincial, Berlanga de Duero volvió a situarse como el destino más visitado, con un total de 9.160 consultas, liderando además tanto el turismo nacional como el internacional.

La oficina atendió a 8.156 visitantes españoles y 1.004 extranjeros, convirtiéndose en la puerta de entrada más demandada de toda la red turística provincial.

Tras Berlanga se situaron las oficinas de Ágreda, con 7.716 consultas; El Burgo de Osma, con 6.821; y Almazán, con 6.026, todas ellas superando ampliamente los registros de otros meses del año.

También destacaron Medinaceli (4.072), Ólvega (4.112), San Leonardo de Yagüe (3.806), Monteagudo de las Vicarías (3.504), San Esteban de Gormaz (2.504), Vinuesa (2.373), Duruelo de la Sierra (1.436), San Pedro Manrique (1.427), Villar del Río (729), Yanguas (679), Langa de Duero (670) y Garray (390).

Los datos acumulados de 2026 reflejan igualmente una evolución positiva del turismo provincial. Entre enero y agosto, las oficinas de turismo dependientes de la Diputación han atendido 209.970 consultas, frente a las 189.692 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 10,69 por ciento.