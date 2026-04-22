Agricultura amplía hasta el 15 de mayo el plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC 2026

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VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha ampliado quince días hasta el 15 de mayo el plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC 2026 y ha animado a los productores a registrar su declaración "cuanto antes" para favorecer una tramitación más eficiente, tener margen para corregir posibles errores y evitar retrasos en el abono de los anticipos.

El Gobierno autonómico ha sustentado esta decisión en las condiciones meteorológicas de los últimos meses "que han condicionado los planes de siembra de las explotaciones" y ha informado por otro lado de que la ampliación del plazo establece entre el 16 y el 31 de mayo el periodo para realizar modificaciones y corregir errores.

La Consejería ha recordado la importancia de no demorar la presentación para que la tramitación por parte de la administración "sea más ágil y eficiente" y tenga margen para corregir posibles errores y evitar retrasos en el abono de los anticipos.

Una vez finalizado el plazo de presentación, la Junta llevará a cabo un control preliminar de las parcelas declaradas, con la información disponible a fecha del cierre del plazo. Con ello se pondrá a disposición de los solicitantes los errores detectados en sus solicitudes, en especial los relacionados con solapes en las delimitaciones gráficas de las parcelas agrícolas, exceso de superficie respecto a los datos oficiales o posibles dobles declaraciones de una misma parcela por más de un agricultor.

Agricultura ha explicado que este proceso informático de validación y cruce de datos con bases oficiales tiene como objetivo principal facilitar a los agricultores y ganaderos la revisión y corrección de errores dentro del plazo de modificación, evitando así reducciones en los pagos.