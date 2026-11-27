CyL insiste en que el disparo al oso en Picos "fue en defensa propia", como informó la Consejería de Medio Ambiente - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado que autorizará controles de caza del lobo a partir de enero, cuando su departamento asuma todas las competencias plenas en materia de caza y control de la fauna que hasta ahora corresponden a la Consejería de Medio Ambiente, "donde está haciendo daño" y donde peligran "ganaderos y ganaderías".

Joaquín Antonio Pino ha explicado, antes de asistir a la reunión Asamblea de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), que su equipo tiene ya preparada la instrucción correspondiente para actuar "con fundamento científico, con rigor, con todos los datos" en las zonas donde la población de lobos resulte "desmesurada" y cause ataques cada vez más constantes y pertinaces, sin que corra peligro la especie.

Según ha detallado el consejero, los funcionarios tendrán que motivar los daños constatados en las zonas con perjuicios excesivos y el director general de Caza, Pesca y Medio Rural, Marco Criado, dictará una a una las resoluciones pertinentes para que los cazadores realicen esos controles con contundencia.

El titular de Agricultura y Ganadería ha defendido que los cazadores son "los mejores preparados y formados" para ayudar a controlar la sobreabundancia de especies como el jabalí, el ciervo o el corzo, así como para recuperar otras en retroceso, como la liebre o la perdiz, y ha recalcado que no se puede cuestionar la caza por algún percance ni prescindir de los cazadores como reguladores cuando no existen otros depredadores en la cadena trófica.

En este sentido, Joaquín Antonio Pino ha señalado que el jabalí supone también una "amenaza" ante una eventual entrada de la peste porcina africana, actúa como "reservorio y transmisor de enfermedades zoonóticas" que afectan al ser humano como la tuberculosis, al tiempo que provoca numerosos accidentes y muertes que la Administración tiene la responsabilidad de evitar.

El consejero ha contrapuesto su plan al modelo del Gobierno central de "blindar" al lobo mediante su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), y ha sostenido que el Ejecutivo trasladó a la Comisión Europea un estado de conservación "desfavorable "que no se aprobó en la Conferencia Sectorial de Consejeros, donde se votó como "favorable", lo que ha "frenado" los controles en Castilla y León durante años frente a otras comunidades que sí los ejecutan, como ha explicado.

Por otra parte, Joaquín Antonio Pino ha indicado que, respecto a los daños que persistan tras aplicar estas medidas, su departamento tratará de resarcir a los ganaderos a precios reales de mercado y abonar en todos los casos el lucro cesante con agilidad, en menos de 30 días.

Finalmente, el consejero ha aludido a su reciente visita a la montaña palentina, donde un oso entró en la vivienda de una vecina, para advertir de que las administraciones no pueden esperar a que se produzcan desgracias personales ni poner en peligro la vida de las personas, por lo que ha planteado trasladar a otra ubicación a los osos que bajen a los pueblos.