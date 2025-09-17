Agricultura convoca ayudas por 2,4 millones para inversiones ambientales en explotaciones agrarias

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado para 2025 ayudas dotadas con 2.428.735 euros destinadas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias de Castilla y León vinculadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, al uso eficiente de los recursos naturales y a la mejora de la biodiversidad.

Estas subvenciones se incluyen en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y son cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).