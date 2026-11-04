Agricultura convoca subvenciones por 1,5 millones a las organizaciones profesionales agrarias más representativas

Archivo - Los líderes de las OPAS en Castilla y León hacen un llamamiento para la manifestación de protesta del día 20 de mayo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha convocado subvenciones para el año 2026 a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en la Comunidad de Castilla y León.

En concreto y según consta en el Extracto de la Orden de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental publicada esto este miércoles en el BOCyL, el importe de las subvenciones asciende a 1.500.000 euros.

La finalidad de las subvenciones es fomentar el mantenimiento de las actividades sindicales de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León es decir, desde mañana jueves día 5.