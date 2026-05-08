Agricultura presenta 'Origen: aquí. Venta de Cercanía Castilla y León' para promocionar la venta directa de alimentos

Presentación de la nueva imagen para promocionar la venta directa de alimentos con la inscripción 'Origen: aquí. Venta de Cercanía Castilla y León' - JCYL

ZAMORA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha presentado este viernes la nueva imagen para favorecer la venta directa de alimentos del productor al consumidor con la inscripción 'Origen: aquí. Venta de Cercanía Castilla y León', requisito necesario junto a la obligatoriedad de darse de alta en el registro en el ya figuran medio centenar de agricultores y ganaderos.

Así lo ha explicado la consejera en la presentación este viernes de los detalles del Decreto que regula la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de productos agroalimentarios en Castilla y León que busca mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias, fomentar el consumo local y favorecer las relaciones entre los productores y los consumidores.

Este decreto regula por primera vez en Castilla y León la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de pequeñas cantidades de productos procedentes de explotaciones agrarias de la Comunidad. Podrán acogerse los titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL) que comercialicen productos de producción propia y en el caso de productos transformados, como quesos, embutidos, conservas o vino, deberán figurar además en el Registro de Empresas y Actividades Alimentarias de Castilla y León (REAAL).

La norma diferencia dos modalidades, la venta directa en la que el productor vende el alimento al consumidor final y la venta en circuito corto que permite la comercialización a través de un único intermediario, como una tienda minorista, un establecimiento de restauración o un comercio local.

La consejera ha precisado que la actividad puede desarrollarse en la propia explotación, en mercados y ferias, mediante reparto a domicilio, en establecimientos minoristas e incluso a través de plataformas de venta online, y también se contempla la venta mediante máquinas automáticas instaladas dentro o fuera de la explotación.

Por su parte, la inscripción en el registro se realiza mediante una comunicación de inicio de actividad y tiene carácter gratuito. Desde el momento de la presentación, el productor queda habilitado para operar bajo este sistema y recibe un código identificador vinculado a su explotación agraria, que deberá figurar en el etiquetado y en el punto de venta junto al nuevo distintivo identificativo.

Además, el Decreto establece límites máximos de comercialización para garantizar que se trata de un "canal complementario" ligado a producciones de cercanía. A modo de ejemplo, la consejera ha explicado que podrán comercializarse hasta 30.000 kilos anuales de cereales, 10.000 kilos de legumbres, 30.000 kilos de fruta por especie, 10.000 kilos de hortalizas o 50.000 kilos de patatas.

En el caso de productos transformados, se permite la comercialización de hasta 2.500 kilos anuales de conservas vegetales, mermeladas o productos cárnicos por tipo de producto; hasta 5.000 litros de vino, cerveza, vinagre o licores, o 2.000 kilos de harinas y pastas.

Por último, los productores acogidos a este sistema deberán cumplir las obligaciones generales en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad y etiquetado, mantener un registro básico de las operaciones comerciales realizadas y someterse a los controles oficiales establecidos por la Administración.

Además, la Junta desarrollará actuaciones de promoción y formación dirigidas a impulsar este modelo de comercialización, con medidas específicas para favorecer la incorporación de nuevos productores y acercar a los consumidores productos locales vinculados a las explotaciones agrarias de Castilla y León.

"La venta directa va a contribuir a que agricultores y ganaderos, cumpliendo unos requisitos, pueden destinar una parte limitada de su producción a la venta de cercanía para mejorar su posición en la cadena de valor y reforzar sus vínculos con los consumidores gracias a una iniciativa que, en definitiva, favorecerá la actividad económica en el medio rural", ha defendido González Corral.

La consejera ha visitado este viernes Cuelgamures (Zamora) donde ha recorrido la explotación de Gustavo Hernández, agricultor productor de ajos y uno de los primeros inscritos en el registro oficial para vender una parte de su producción directamente al consumidor o a través de un establecimiento de comercio al por menor.