Las agrupaciones disueltas del PSOE de León piden a la Ejecutiva Federal "medidas cautelares urgentes" para poder votar

LEÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los militantes de las agrupaciones socialistas de Riaño-Picos de Europa y Cremenes han pedido a la Ejecutiva Federal del PSOE que tome las "resoluciones necesarias o medidas cautelares urgentes" para que se les permita participar en el proceso de primarias abierto en el que se encuentra la formación a nivel provincial.

En un comunicado de prensa firmado del que se ha hecho eco Europa Press, ocho militantes socialistas de las referidas agrupaciones han manifestado no entender que en lugar de contestar a sus reclamaciones se "envíen comunicados, se cite personalmente a los que denuncian la situación y se afirme que sus denuncias son un bulo".

Estos militantes han asegurado que pueden demostrar que "no es cierto que las agrupaciones estaban inactivas y que no había dimitido toda la Ejecutiva Local de Riaño-Picos de Europa", puesto que solo se les informó de que "el secretario general (de la agrupación municipal Riaño-Picos de Europa) había presentado su renuncia ante la Ejecutiva provincial".

"En ningún momento esa renuncia se trasladó a los otros miembros de la Ejecutiva Municipal ni a la Asamblea Municipal", han remarcado los militantes, al tiempo que han advertido de que tienen guardadas las "múltiples conversaciones posteriores en las que se intentaba que tanto la secretaria de organización, como el secretario general nombraran una gestora para la posterior elección de nueva ejecutiva".

Los militantes que firman este comunicado han incidido en que pueden demostrar que los cinco militantes de la agrupación de Cremenes, a día de hoy, pagan sus cuotas y siguen siendo los cinco militantes que sus estatutos marcan para poder formar una agrupación.

Así pues, han destacado que "no es cierto" lo que dice el partido al afirmar que esta agrupación "no cumple con esa norma, pero no desde hace un mes ni dos, sino desde hace años, y queda demostrado que no se cumplen las condiciones para su disolución".