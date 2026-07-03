El agua de la red de abastecimiento de Fabero (León) no es apta para el consumo humano ni para cocinar

El Ayuntamiento de Fabero (León) restringe el consumo de agua por no ser apta para el consumo humano. - AYUNTAMIENTO DE FABERO.

FABERO (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fabero (León) ha emitido un bando en el que advierte de que, tras los últimos análisis realizados, el agua de la red de abastecimiento no es apta para el consumo humano ni para su utilización en la preparación de alimentos.

Como medida de precaución el Consistorio recomienda no utilizar el agua para beber o cocinar hasta que se disponga de nuevos resultados que confirmen el restablecimiento de su aptitud para el consumo.

En el bando también se manifiesta que se llevan a cabo los controles y actuaciones correspondientes y se informará a la población en cuanto se disponga de nueva información al respecto.

No obstante, el agua sí puede ser usada para la higiene personal (duchas, baños) y tareas de limpieza del hogar.