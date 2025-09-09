Aguas de Burgos completa el 50% de las renovación de la red de saneamiento de la barriada Inmaculada, con 496.669 euros

Ayala durante la visita a las obras de la barriada Inmaculada. - EUROPA PRESS

BURGOS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Aguas de Burgos ha realizado ya el 50 por ciento de las obras de ejecución de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en la barriada Inmaculada, en el barrio de Gamonal, con un presupuesto de 497.669 euros.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien ha visitado junto al vicealcalde y presidente de la sociedad Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, las obras de renovación en las calles Hipatia de Alejandría, Rigoberta Menchú, Rosario Weis, Ana María Matute, Mariluz Morales, Maruja Mayo y San Antón.

Los trabajos que se están llevando a cabo, son los "de sustitución de los colectores de hormigón, por otros nuevos de PVC", como ha explicado Ayala, quien ha apuntado que tienen más anchura y son más eficaces a la hora de resistir las presiones.

Por otro lado, las obras de aguas "siempre van paralelas "y por ello se está acometiendo "la conducción del agua y el abastecimiento junto al saneamiento", como ha apuntado Ayala, unas obras que lleva a cabo la empresa RFS.

Durante la visita, Cristina Ayala ha subrayado que las inversiones en el barrio de Gamonal son "prioritarias en este mandato" para el actual equipo de Gobierno y ha apuntado que es la zona de la ciudad en la que más "actuaciones se están realizando".

La alcaldesa ha recordado la obra del parque Félix Rodríguez de la Fuente, que fue algo que quedó pendiente del anterior mandato; a las que se han sumado las del aparcamiento disuasorio del Silo, el carril bici de avenida de la Constitución, el aparcamiento de Manuel Altolaguirre y la urbanización de San Cristóbal.

A estas actuaciones se suman otras como la rotonda de Martín Cobos en el barrio de la Ventilla, la urbanización en este barrio, el reasfaltado de calles o los centros de ocio para personas mayores de la calle Vitoria y de Capiscol.

También ha destacado aquellos otros proyectos abiertos como son "la bolera de Capiscol, que estaba cerrada y se va a rehabilitar como espacio público" o el proyecto de vivienda joven del antiguo pueblo de Gamonal.

En este sentido, el Ayuntamiento de Burgos está pendiente de que se le comunique si tiene opciones a recibir fondos europeos "para acometer esta importante y ambiciosa obra en el pueblo antiguo".

En cualquier caso, Cristina Ayala ha subrayado que, si no se reciben esos fondos, se harán con dinero de Ayuntamiento.

Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente ha concedido un premio a Aguas de Burgos por las "labores de digitalización", y por los proyectos que está llevando a cabo y que se entregará el 11 de septiembre. Ayala ha asegurado que esté premio "es un reconocimiento a la tarea que está llevando a cabo esta empresa municipal en las tareas de modernización de los sistemas".