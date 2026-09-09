Aguas de Burgos estrena una página web más "accesible" con una sección para clientes

Aguas de Burgos estrena una página web más "accesible" con zona de clientes - AGUAS DE BURGOS

BURGOS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Burgos ha lanzado su nueva página web, una herramienta concebida como "servicio público ágil, intuitivo y adaptado al uso diario de los dispositivos móviles y tabletas", que incorpora una zona de clientes, tal y como ha explicado el presidente de la Sociedad y vicealcalde de la ciudad, Juan Manuel Manso.

El proyecto de la nueva web está enmarcado dentro de la iniciativa de modernización y digitalización Mas Wibur y la plataforma busca eliminar la lentitud burocrática y acercar la gestión del agua tanto a los particulares como al tejido empresarial de la ciudad.

La principal novedad recae en la nueva zona de clientes, diseñada para simplificar al máximo las gestiones cotidianas. Desde este espacio centralizado, los usuarios pueden acceder de forma directa a la oficina virtual, solicitar citas previas, gestionar formularios o tramitar quejas, sugerencias y registros electrónicos sin necesidad de desplazamientos presenciales.

El portal también incorpora apartados específicos muy demandados. Por un lado, se ha habilitado un canal de empleo que centraliza los procesos selectivos con total trazabilidad, de manera que permite consultar convocatorias, bases, históricos y el estado de cada fase para garantizar la máxima transparencia.

Por otro, se ha diseñado un espacio a medida para la industria local, uno de los "puntales" económicos de Burgos, donde las empresas pueden consultar consumos, vertidos, contratos y analíticas de manera directa.

A estas mejoras se suman secciones enfocadas en la divulgación y la participación ciudadana, como el catálogo de eventos y visitas guiadas a las instalaciones de la entidad (ETAP, EDAR y depósitos), cuyas inscripciones pasarán a gestionarse de forma telemática.

Asimismo, la web integra un observatorio de biodiversidad y contenidos didácticos sobre el ciclo integral del agua, para poner en valor el impacto directo que la depuración y el suministro de agua potable tienen sobre la salud pública y el medio ambiente de Burgos.