Agustín Martínez y Rut Pérez completan la lista de PSOE de Palencia tras las renuncia en bloque de la anterior

PALENCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agustín Martínez y Rut Pérez completan la lista del PSOE al Congreso por la provincia de Palencia, junto a Mari Luz Martínez Seijo, tras la renuncia en bloque de los integrantes de la anterior lista después de que el Comité Federal impusiera a Seijo frente a Alvaro Bilbao, elegido por la militancia palentina

Tras la renuncia de Luis Ángel Marín y Alicia García, la Comisión Federal de Listas ha aprobado los nombres que aparecerán junto a la actual diputada y cabeza de lista por Palencia, Mari Luz Martínez Seijo.

De esta manera la lista al Congreso estará encabezada por Mari Luz Martínez Seijo y al Senado por Rosa Aldea Gómez.

Agustín Ángel Martínez García ocupa en la actualidad la Secretaría del Área de Mayores de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León, mientras que Rut Pérez Martín es concejala socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

La lista al Senado estará encabezada por la actual senadora, Rosa Aldea Gómez, ocupando el tercer puesto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Velilla del río Carrión, Belinda Mencía Solla.

En el segundo lugar aparecerá la persona designada desde la formación política 'Frente Amplio con la que se ha llegado a un acuerdo estatal para conformar una única candidatura a la Cámara Alta. Como consecuencia de las conocidas como "listas cremallera" será un hombre quien ocupe este espacio.

Como suplentes en la lista al Congreso figurarán José Luis Pedreira Massa, Ángeles Fombellida Cabezudo y Julio Rascón Quirce.

La del Senado se completará con Moisés Payo Nevares y Carmen Casas Simón como suplentes de Rosa Aldea y con Jesús Manuel López Infante y Raquel Macho Palenzuela como suplentes de Belinda Mencía.