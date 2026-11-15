Ainhoa García (Vox) sitúa el 29N como la "última oportunidad" para la "prosperidad de las familias"

Ainhoa García y Pollán en un acto de Vox en León. - VOX

LEÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha advertido de que las elecciones del 29 de noviembre son la "última oportunidad" en España para garantizar la "prosperidad de las familias" frente a la "miseria" del PSOE.

García ha participado este domingo en un acto en León junto al candidato número 1 al Congreso, Pablo Calvo, y el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán.

García ha defendido la importancia de situar a la familia en el centro de las políticas públicas, un contexto en el que considera los próximos comicios el momento para "cambiar las políticas socialistas" que "han contribuido al deterioro de las condiciones de vida de las familias.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la situación de León, marcada por la despoblación, la caída de la natalidad y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes.

Frente a ello, la portavoz nacional de Familia ha destacado la importancia de la presencia de Vox en los gobiernos, como en Castilla y León, donde el impulso de su formaciçon "ha permitido medidas como la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y la vivienda, la reducción del IRPF en el tramo autonómico, la eliminación de la cita previa obligatoria y las ayudas para la adquisición de vivienda".

Por su parte, Pollán ha incidido en que la "única garantía" para que se produzca un "cambio real" en España es contar con un Vox "fuerte" con el que hacer frente a las políticas del Gobierno socialista.

Para ello, ha llamado a los leoneses y al conjunto de los españoles a aprovechar el "momento histórico" que atraviesa el país para "tomar las riendas de su futuro" y ha defendido la "prioridad nacional" porque "los de casa tienen que ser los primeros".

Igualmente, ha destacado la apuesta de su formación por la desregulación. "Creo que es necesario aliviar la carga burocrática y la carga legal de fanatismo ideológico que estamos viviendo en España y facilitar la vida a los administrados por parte de la administración", ha explicado.

Por último, ha mandado un mensaje de ánimo y pronta recuperación al maquinista del tren de mercancías que ha descarrilado esta madrugada en la línea Madrid-Ávila, un suceso que ha relacionado con el "deterioro de las infraestructuras" en España: "Una más de las desgracias que el Gobierno socialista ha traído a este país".