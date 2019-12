Ajupareva celebrará 30 años con un concierto de Celtas Cortos, charlas y teatro para concienciar en torno a la ludopatía

Publicado 10/12/2019 13:32:31 CET

En este tiempo el perfil del jugador ha pasado del hombre de unos 50 años al de una persona de 35, con un incremento de juego en línea

La Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva) celebrará en 2020 su 30 aniversario con un concierto de Celtas Cortos, un ciclo de charlas y representaciones teatrales con el fin de dar a conocer su trabajo, concienciar, sensibilizar y recordar que está para ayudar, dar esperanza y atender a las personas que tienen problemas con el juego.

Así lo ha explicado el presidente de la Asociación, Ángel Aranzana, quien ha presentado los actos que se desarrollarán a lo largo del año que viene junto a la Comisionada para la Droga en Castilla y León, Esperanza Vázquez; al concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos; y el diputado de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, David Esteban.

Aranzana ha señalado que las actividades de este aniversario pretenden dar a conocer la asociación, su trabajo y "sobre todo" hacer ver a la gente que están "ahí", para ayudar, que entienden su problema y les dan "esperanza" para salir del mismo.

La actividad principal de esta celebración será el concierto solidario de Celtas Cortos, que se celebrará el 29 de febrero en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde el grupo vallisoletano presentará su nuevo álbum '30 aniversario: Sólo recuerdo lo bueno, de lo malo nada'. Además, como telonera actuará la formación Irish Treble, una agrupación de música y danza irlandesa.

Las entradas podrán comprarse ya desde este miércoles, 11 de diciembre, en el Centro Cultural y a través de su web www.centroculturalmigueldelibes.com y la recaudación se destinará íntegramente a mejorar los servicios destinados a los pacientes de esta entidad.

Sin embargo, las actividades se iniciarán en el mes de enero con un ciclo de charlas de expertos en relación a la ludopatía que se prolongará hasta el mes de mayo y que tendrán como escenario la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

La primera de ellas será el 15 de enero, cuando el psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y exdefensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra, quien abordará la relación entre juego y los menores. Posteriormente, el 12 de febrero, la charla correrá a cargo del director de Eclosión Coaching, Pablo Villanueva, mientras que el 18 de abril intervendrá el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, quien hablará sobre la educación de antes y la de hoy.

El 6 de mayo el turno será para la doctora en Psicología y profesora titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos de la Universidad de Deusto Ana Estévez, experta en adicciones sin sustancia y quien tratará la relación entre juego y género, dado que hay estudios que señalan que un tercio de las mujeres pueden tener problemas con el juego patológico pero acuden muy pocas a pedir ayuda por la falta de apoyo y el estigma social que sufren.

ESPECTÁCULO TEATRAL

Por otro lado, se desarrollarán varias representaciones teatrales de la compañía Angoixa Teatre en la Sala Borja de Valladolid destinadas tanto a adultos como a estudiantes de instituto, para los que ha habido que programar dos pases ante la demanda que se ha producido.

En concreto, el 20 de marzo habrá sendas funciones (10.00 y 12.00 horas) de la obra 'Laura', cuyo eje versa sobre los problemas provocados por la falta de comunicación en la familia. Además, el 30 de octubre se pondrá en escena 'Ausencia', donde se escenifica lo que entraña el juego patológico, ya que "destroza" la familia.

Además, los días 19 y 20 de septiembre serán los actos más corporativos de celebración del aniversario, con una jornada para profundizar en los '30 años de la ludopatía en Valladolid', que repasará el fundador y director del Centro Especifico de Tratamiento y Rehabilitacion de Adicciones Sociales (CETRAS) de Valladolid, Blas Bombín.

Asimismo, participará la psicóloga de Ajupareva, Sandra Cuevas, para hablar sobre 'El proceso de la rehabilitación en la ludopatía', y el experto e investigador en juego patológico y estrategias de publicidad y marketing Hibai López, que hablará sobre 'Los sesgos cognitivos que la publicidad de juego explota' El acto finalizará con la actuación del grupo Roto, que presentará una canción personalizada para la Asociación.

El presidente de Ajupareva, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha agregado que han invitado a la Federación de Personas Sordas para que participen en los actos y pongan un intérprete para evitar apartar a personas con deficiencia auditiva.

CAMBIO EN EL PERFIL

Durante la presentación de estas actividades, Ángel Aranzana ha advertido del cambio que se ha producido en el perfil del jugador patológico, que en los años 90 era el de un hombre entre 50 y 55 años que jugaba a las tragaperras, mientras que entre las mujeres el problema era el bingo, ya que eran "los dos juegos que había".

Sin embargo, en la actualidad ha bajado "mucho" la media edad, ya que la persona que llega hasta la Asociación tiene unos 35 años y ya no juegan en los bares, van poco a los bingos, que han "bajado muchísimo" frente al juego en línea, que se ha incrementado de manera importante y supone un tercio de las personas que llegan para tratarse.

El presidente de Ajupareva ha concretado que de los 112 casos nuevos que se han registrado hasta la fecha en la Asociación --que en 30 años ha tratado a 2.655 pacientes-- el 25 por ciento tienen relación con las apuestas deportivas y el 6 por ciento con los 'slots', el póker o los casinos en línea.

Así, ha apuntado que en 1990 el paciente era un trabajador, padre de familia, obrero no cualificado que se dejaba todo el dinero y ahora son jóvenes, que también acuden endeudados a pesar de no tener trabajo fijo, que incluso estudian carreras como Matemáticas o Administración y Dirección de Empresas y creen que "controlan" pero "no cuentan con el azar".

Ante esta situación, el presidente de Ajupareva ha señalado que la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) trabaja sobre todo para que haya un decreto que regule la publicidad del juego pero también reclama una única regulación de este sector y no 17, algo que ve difícil porque cada comunidad autónoma tiene competencias sobre el juego presencial, mientras que el Estado las tiene en juego en línea. Aranzana ha advertido de la dificultad de una normativa única porque supondría que las comunidades perdieran mucho dinero si se traspasaran las competencias al Ejecutivo central.

En el marco de la presentación de las actividades, Alberto Bustos ha reclamado abordar un problema que es una "emergencia sanitaria" y por ello el Ayuntamiento quiere aumentar la distancia entre los locales de juego y los lugares sensibles, pero además ha pedido sumar esfuerzos entre todas las administraciones para "por mar, tierra y aire" abordar esta cuestión.

Por su parte, el diputado provincial David Esteban ha destacado la "considerable" expansión de los juegos de azar online y ha recordado que la institución provincial trabaja con Ajupareva para sensibiliza e informar en toda la provincia y además ha puesto en marcha iniciativas como un campamento de "desintoxicación digital" en Matallana.

En la misma línea, Esperanza Vázquez ha apuntado el incremento "espectacular" de la gente que juega, que ha pasado de un 28 por ciento hace unos años al 76, lo que supone casi 50 puntos de diferencia, aunque sólo un 0,2 por ciento considere el juego un problema.

Por ello, ha apelado a la acción común no sólo de las administraciones de la sociedad en general frente a este problema y ha recordado que además de las medidas e sensibilización y prevención que lleva a cabo la Junta, la Consejería de la Presidencia ya ha manifestado el compromiso de revisar la ley del juego contando con los sectores y los agentes implicados.