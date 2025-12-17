ALA organiza este sábado en la plaza de San Marcos (León) una observación solar y el día 27 una nocturna

Archivo - Plaza de San Marcos de León capital, que acogerá las actividades de observación solar y nocturna. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) ha organizado una observación solar desde la plaza de San Marcos el próximo sábado 20 de diciembre y una observación nocturna el próximo día 27, actividades que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de León y se enmarcan en los programas con motivo del eclipse total del 12 de agosto de 2026 y conmemoración del cuadragésimo aniversario de la entidad.

La observación solar desde la plaza de San Marcos comenzará a las 11.30 horas este sábado con una duración estimada de dos horas y media. La asistencia es gratuita y su objetivo principal es disfrutar del eclipse total y hacerlo con seguridad a través de cuatro actividades que comenzarán con la presentación del sol utilizando un telescopio como lupa para advertir del peligro extremo que entraña mirar al sol con telescopio sin filtro solar.

También habrá una observación del sol a simple vista con gafas de eclipse, por proyección (SolarScope) y en caja oscura, así como con telescopio con filtro mylar y con filtro de hidrógeno, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, se explicará y simulará el eclipse a través del manejo de maquetas; se construirá un reloj de sol en cartulina y habrá una lectura de relojes de sol.

Por otra parte, la Asociación Leonesa de Astronomía ha programado una observación astronómica nocturna gratuita el próximo día 27 de diciembre, también desde la plaza de San Marcos, que comenzará a las 19.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Su objetivo es acercar el universo al público para disfrutarlo tanto a simple vista como con prismáticos y telescopios. Se podrán ver las constelaciones que estén visibles en el momento y se explicarán mitos, leyendas y datos científicos para conocer el cielo. Además, a través de instrumental óptico se podrán observar la luna y los planetas.