Alaejos (Valladolid) acogerá la recreación histórica de la 'Llegada y encierro de Juana de Avis' el 23 de agosto

El municipio vallisoletano también programa una conferencia sobre la gastronomía de la época en la víspera de la recreación

El municipio vallisoletano de Alaejos acogerá la recreación histórica de la 'Llegada de Juana de Avis, Reina de Castilla' y su posterior 'Encierro' en las ruinas del castillo de la localidad el sábado 23 de agosto a las 21.30 horas.

Así lo ha avanzado el diputado de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo; junto con el alcalde de Alaejos, Carlos Mangas y la responsable del taller de danzas, Pilar Martín, en la presentación del evento este viernes.

La recreación histórica, a cargo de la compañía Belgravia Producciones y con la participación de habitantes alaejanos como figurantes, actrices, actores y danzantes, hará una representación de la llegada de la reina de Castilla, Juana de Portugal, de la casa de los Avis y su posterior cautiverio "forzoso" en el castillo del municipio, "testigo mudo de los acontecimientos", ordenado por su esposo el Rey Enrique IV de Castilla.

Asimismo, la reina Juana tuvo varios romances con guardaespaldas de la fortaleza, donde se quedó embarazada y dio paso al reinado de Isabel la Católica debido a su desheredo. "Es un hecho que cambió la historia de España", ha destacado Carlos Mangas. "Si quieres que tu vida amorosa cambie, tienes que venir al Castillo de Alaejos", ha mencionado.

La representación de estos acontecimientos ocurridos en el año 1467, suponen un "instrumento útil y didáctico para revivir la historia", según ha explicado Pilar Martín. "Es un reto y satisfacción, casi mágico", ha añadido.

Además, el taller sobre el aprendizaje y conocimiento de la danza renacentista que se realiza durante la época estival, incluirá dos nuevas coreografías, cinco en total, en las que podrán participar tanto adultos como niños en grupos diferenciados.

"La danza es un reflejo de la sociedad de la época", ha asegurado la responsable del taller. "Engrandece la recreación y hace crecer y consolidar este evento", ha añadido.

CONFERENCIA GASTRONÓMICA

El viernes día 22, a las 20.00 horas, el municipio de Alaejos celebrará la conferencia 'Gastronomía en tiempos de la Reina Juana de Avis', una novedad que estará a cargo de Julio Valles, presidente de la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y académico supernumerario de la Real Academia de Gastronomía Española.

El historiador gastronómico impartirá la conferencia para "recrear la comida y la bebida de los reyes y del pueblo en la época", ha afirmado. Además, ha destacado la importancia de los vinos D.O de Alaejos, que ya eran "los más famosos de finales del siglo XV".

La participación y asistencia a las actividades está abierta a todo el público y es gratuita.