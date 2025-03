El alcalde de Béjar asegura tener "ganas de dejarlo todo" tras descubrir las ruedas de su coche rajadas: "Es horrible"

SALAMANCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad salmantina de Béjar, el 'popular' Luis Francisco Martín, ha asegurado tener "ganas de dejarlo todo" después de que tres ruedas de su vehículo hayan aparecido en la mañana de este martes rajadas.

Martín ha reconocido, en declaraciones a las que ha tenido acceso Europa Press que, en días como estos, no sabe si "merece la pena seguir luchando". "Hoy me dan ganas de dejarlo todo. A lo mejor mañana tengo fuerzas para seguir luchando, pero hoy sinceramente no me dan ganas de nada", ha lamentado.

Los hechos sucedieron sobre las 8.30 horas de la mañana de este martes cuando el primer edil de la localidad salmantina de Béjar fue a montar en su vehículo particular para ir al Ayuntamiento.

En ese momento se ha percatado de que tres de las ruedas estaban rajadas y el propio Luis Francisco Martín ha reconocido encontrarse con una "situación de impotencia y de rabia" y ha recordado que es "el alcalde que menos gana de toda Europa en municipios mayores de 10.000 habitantes.

"Hay siete concejales que ganan más que yo", ha recalcado el primer edil. De este modo ha justificado que trabaja "de lunes a domingo, sin horario y con una dedicación plena" a la hora de denunciar que no es la primera vez que su coche sufre daños, ya que anteriormente se ha encontrado con "golpes, hoy tres ruedas rajadas o escupitajos en los cristales".

Además, Martín ha añadido que otro coche de su propiedad que sacó para viajes más largos ha pinchado en dos ocasiones, ya que le colocan unos clavos detrás de la rueda y al dar marcha atrás, se las clava en los neumáticos.

Martín ha denunciado que no le preocupa solo los perjuicios para su vehículos, sino también las consecuencias que pueda tener para su vida, ya que toda esta situación viene ocasionada, según ha reflexionado el alcalde bejarano por la "crispación política que vive Béjar, que es horrible".

Martín ha lamentado que desde que tomó posesión en el Ayuntamiento ha sufrido desde el primer día un "acoso y derribo" hacia su persona y ha asegurado que esta "crispación" se ha notado en Plenos, en comisiones, en la radio o en la calle, puesto que "han hecho todo lo posible" para que deje la Alcaldía.