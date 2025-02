Alcalde de el Espinar pide a CHD que garantice el suministro de agua a los vecinos cuando comience el vaciado del Tejo

SEGOVIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que garantice el suministro de agua a los vecinos de El Espinar, desde el momento en que comience el vaciado del embalse de El Tejo para comprobar el estado de la presa y las acciones para corregir sus deficiencias.

Desde la declaración de emergencia nivel 2, trámite necesario para la creación del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), este organismo se reúne de forma sistemática cada martes y en la última sesión se ha decidido "hacer una reunión con vecinos" para trasladarles "que hay que tener tranquilidad," y que enlos días de desembalse, "cuando puede haber más riesgo, que todo el mundo tenga claro qué tiene que hacer y a dónde debe ir", ha apuntado el alcalde.

Figueredo ha aclarado que, en el peor de los casos, si hubiera una rotura de la presa durante el vaciado, sólo estaría afectado el núcleo de La Estación, y no en todo su término, pues el río Moros, tras La Panera, "forma una garganta que conduce el agua", y la parte más cercana al río es al de las pistas deportivas de tenis, con la mayor parte de viviendas en la otra zona de La Estación, y en pendiente, en un cerro ascendente.

La fecha de reunión con los vecinos no está cerrada, a la espera de recibir terminado en su redacción el plan de emergencia, sobre el que se ha trabajado con un boceto inicial, que se ha modificado con las aportaciones técnicas de cada agente participante del Cecopi.

En la última reunión de Cecopi, la Confederación no ha dado fecha definitiva para el inicio de vaciado del embalse y en estos días se va a trabajar con un dron acuático, para estudiar la parte sumergida de la presa, la base de hormigón de la obra.

Sobre los cortes en el suministro de agua al municipio, Figueredo ha expresado su "no rotundo" y ha explicado que el agua que se extrae de El Tejo se conduce a varios depósitos distribuidos en distintas zonas del municipio, "para suministrar desde ahí a los usuarios".

"Son depósitos con capacidad para abastecer durante 48 horas, y se han llenado para que se pueda parar el bombeo y el dron pueda trabajar bajo el agua sin perturbaciones", ha comentado el alcalde.

En todo caso, ha añadido que por la noche, cuando el trabajo del dron esté parado, se volverá a rellenar estos depósitos, lo que asegura que al día siguiente siga el suministro de agua sin problemas.

Sobre este particular, Javier Figueredo ha pedido a los grupos políticos municipales seguir "con una relación institucional", dado que se han producido algunos mensajes en redes sociales y en medios públicos "que no han sido contrastados y que no son ciertos, donde se asegura que habrá cortes de suministro de agua, cuando no se va a producir desabastecimiento".

Sobre el futuro, una vez que se determine cuándo se vacía el embalse y qué medidas de corrección deben tomarse, Figueredo ha pedido a la CHD que les comunique "con claridad cómo se abastecerá al El Espinar de los 8.000 metros cúbicos diarios de agua que consume el municipio".

Asimismo, exige a la CHD "que dé por escrito el cumplimiento de que va a dar la cantidad de agua que hace falta para el abastecimiento de El Espinar".

Al rspecto, el alcalde ha comentado que no es técnico ni está en posición de asegurar si el Puente Alta, del que se enviaría agua a El Espinar, es suficiente o no, pero que como alcalde está en condición de exigir que "ya que van a quitar el suministro de El Tejo, que aseguren en un documento, y no en notas de prensa, que van a dar el suministro de agua".

Figueredo ha recordado que llevan "muchísimos días pidiendo una cita, como mínimo a tres bandas, Ayuntamiento de Segovia, Confederación y Ayuntamiento de El Espinar, aunque puede acudir cualquier actor que se crea conveniente que pueda estar en esas reunión".