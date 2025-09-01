El alcalde de Ponferrada (León) expulsa del pleno a la portavoz de Vox por llamar "sinvergüenzas" a los concejales

Archivo - Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada Patricia González y Gerardo González en una imagen de archivo. - VOX PONFERRADA - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), ha expulsado este lunes del pleno municipal a la portavoz de Vox, Patricia González, después de llamarla al orden en tres ocasiones después de que ella expresase que los miembros del equipo de Gobierno municipal son unos "auténticos sinvergüenzas" al priorizar, en su opinión, gastos derivados de actividades interculturales sobre las acciones dirigidas a las personas mayores.

Patricia González ha afirmado antes de ser expulsada de la sesión plenaria que el PP "presume" de una gestión que es "nefasta". Al respecto, ha concretado que en el último trimestre el Ayuntamiento ha gastado más de 1,2 millones de euros en contratos menores como los del apartado de interculturalidad como la paella del Día de las Mujeres, los hinchables y la paella del Día de las Madres o el alquiler de sillas de la Fiesta de Interculturalidad.

"Si son capaces de gastarse más de un millón de euros en contratos menores, luego es lógico que dejen a gente totalmente desatendida", ha apuntado y ha agregado que para Vox hay personas que son "intocables", entre las que se encuentran los mayores. "Deberían serlo para todos los políticos, y más esas personas que viven solas, a las que se les había presentado un proyecto de la soledad no deseada, a la que ustedes pretenden retirarle todo el dinero", ha señalado.

Al respecto, ha agregado que hay políticos que "no tienen la humanidad y decencia" de cuidar a los mayores, que son "los que han levantado España". "Les aconsejo que prioricen en las personas mayores, en las personas que se encuentran en una situación de soledad y que se dejen de regalar el dinero a otros países, que se dejen de regalar el dinero en fiestas, en comilonas, que vemos que les encanta y se ocupen un poco más de nuestros mayores", ha expresado.

Patricia González ha continuado su intervención afirmando que "querer abandonar" a la gente mayor, "negándoles la ayuda", es de ser "unos auténticos sinvergüenzas".

"LLÁMEME AL ORDEN LAS VECES QUE QUIERA".

En este momento Marco Morala ha llamado al orden a la portavoz de Vox y le ha solicitado que retirase ese insulto, a lo que ella ha contestado: "Llámeme al orden las veces que quiera".

El regidor de la capital berciana ha llamado por segunda vez al orden a Patricia González y le ha advertido que, si no retiraba el insulto sería expulsada del pleno. Tras llamarla al orden por tercera vez le ha pedido que saliera del salón de plenos.

Una vez que se le ha requerido su salida del pleno, la portavoz de Vox ha comenzado a expresar que retiraba el insulto e inmediatamente después le ha dicho al alcalde que es "un sinvergüenza" antes de levantarse de la silla.

Posteriormente, el concejal de Vox Gerardo González ha manifestado sobre las declaraciones de su compañera de partido: "No creo que haya dicho nada que parezca meritorio de una expulsión de un pleno. Pero bueno, si así va a ser el nivel, pues nada. Pues gracias".