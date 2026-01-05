El alcalde de Salamanca entrega una 'llave mágica' a los Reyes para abrir las puertas de la ciudad . - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos ya están en Salamanca, donde el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, les ha recibido para entregarles en el Ayuntamiento una 'llave mágica' que abre las puertas de todas las casas para que puedan entrar en la noche del 5 a dejar los "juguetes y sorpresas" que han preparado para los niños.

Los Reyes, acompañados del primer edil de la ciudad, han salido al balcón de la Plaza para saludar a los más pequeños que se han acercado, ya que, durante la Cabalgata, en esta ocasión, no subirán al Ayuntamiento.

La Cabalgata recorrerá las calles de la ciudad a partir de las 19.00 horas, donde sus Majestades han animado a los niños a acudir "a vernos, cantar y aplaudir", han dicho. Por supuesto, han pedido también a los más pequeños que hagan "caso" a sus familias y que pidan "perdón" cuando se equivoquen.

Tras el saludo real, la cantante Chloe de la Rosa, conocida por representar a España en Eurovisión Junior, ha actuado en el escenario de la Plaza Mayor ante el público familiar que se ha dado cita en el ágora salmantina.