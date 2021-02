El alcalde de Salamanca recibe el alta después de dos semanas ingresado

SALAMANCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este viernes el alta en el hospital de la ciudad, en el que ha permanecido ingresado desde el 29 de enero después de dar positivo en COVID y precisar asistencia sanitaria por los efectos del coronavirus.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el primer edil salmantino ha anunciado que ahora estará "unos días en casa" desde donde se mantendrá "operativo" tras las dos semanas de baja.

"No tengo palabras para agradecer los cuidados y atenciones que me ha brindado todo el personal sanitario. Su profesionalidad, bondad, amabilidad, simpatía y continuos ánimos me han puesto en bandeja la recuperación", ha manifestado en sus perfiles de Twitter y Facebook.

"El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, pueden sentirse muy orgullosos, como todos los salmantinos, del trabajo que están realizando. Funcionan como un gran equipo, son experimentados, valientes y eficaces. Como alcalde me siento también muy orgulloso de ellos", ha continuado.

"Ojalá pronto puedan volver a casa también las personas que han sido ingresadas y nuestro querido amigo Javier García Rubio. Los estamos esperando", ha señalado el alcalde en referencia al concejal de Deportes, García Rubio, que permanece ingresado también por la covid-19.

"Agradezco igualmente las múltiples muestras de cariño y apoyo de muchos salmantinos, familiares, concejales del Ayuntamiento, compañeros de partidos, amigos y amigas, a quienes siento no haber podido contestar. Espero hacerlo en los próximos días. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo", ha concluido.