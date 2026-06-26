El alcalde de Segovia pide por carta a Aagesen una reunión "urgente" para abordar la crisis del agua en la ciudad

Archivo - El alcalde de Segovia, José Mazarías. - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha solicitado a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la celebración de una reunión "de carácter muy urgente" para abordar la "gravísima" situación del abastecimiento de agua en la ciudad, que se encuentra sometida a restricciones en los barrios de la zona sur.

En una carta fechada y remitida este viernes, 26 de junio, Mazarías ha requerido a Aagesen la "implicación inmediata" del Ministerior para abordar esta cuestión que afecta a un "servicio público esencial".

En este sentido, el regidor ha lamentado que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) "no ha declarado todavía de emergencia" las obras de bombeo necesarias para garantizar el suministro a la ciudad, todo ello cuando ya ha concluido el mes de junio y pese a que la situación apuntaba "desde hace tiempo" a que "dichas restricciones sería inevitables" si no se llevaban a cabo las obras.

El origen del conflicto se remonta a la necesidad de acometer obras de reparación en el embalse del Tejo (en El Espinar), desde donde se abastecía la localidad de El Espinar (formada por tres núcleos, El Espinar, San Rafael y La Estación, que en los meses de verano ven casi triplicada su población residente).

Ante esta circunstancia, la CHD ha requerido al Ayuntamiento de Segovia que garantice, "de manera temporal y solidaria", el suministro de agua a dicho municipio desde el embalse de Puente Alta (en Revenga), de titularidad municipal.

El alcalde ha explicado que el Consistorio, "con voluntad de colaboración institucional", accedió a esta petición porque confiaba en los compromisos adquiridos por el organismo de cuenca, que se concretaron en la realización de un bombeo desde el embalse de El Pontón (el segundo embalse del alfoz de Segovia, situado entre Palazuelos y La Granja) hasta la ETAP Rancho del Feo.

No obstante, según ha detallado el regidor, las decisiones adoptadas por la CHD han obligado al Ayuntamiento de Segovia a ampliar el suministro "no solo a El Espinar, sino también al municipio de Palazuelos y a la Mancomunidad de la Mujer Muerta".

Esta acumulación de demandas sobre los recursos hídricos de la ciudad ha derivado en la necesidad de establecer restricciones en los barrios de la zona sur de Segovia, una medida que el Consistorio considera que afecta "directamente a un servicio público esencial".

Mazarías ha recordado además que este no es el primer intento del Ayuntamiento de abordar la cuestión con el departamento ministerial, pues ha señalado que ya el 5 de noviembre de 2025 el Consistorio remitió una carta en la que pedía una reunión sobre este mismo asunto, sin que hasta la fecha se haya producido el encuentro reclamado.

En la misiva actual, el alcalde ha reiterado la petición de un encuentro con la ministra con el objetivo de exponerle "personalmente" la situación y trasladarle la "profunda preocupación" del Ayuntamiento y de los vecinos de Segovia.

Mazarías ha insistido en la necesidad de "trabajar conjuntamente" en la adopción de medidas que permitan garantizar "de forma definitiva" el abastecimiento de agua de la ciudad y evitar que una situación como la actual "vuelva a repetirse".