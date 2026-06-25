El Ayuntamiento de Segovia restringe el agua desde el sábado en algunas zonas para garantizar el abastecimiento

El embalse de El Tejo, ahora vacío. - AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

SEGOVIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha emitido un bando municipal por el que se establecen medidas extraordinarias de ahorro de agua ante la situación de escasez de recursos hídricos que afecta al suroeste de la provincia y a los municipios abastecidos por el embalse de Puente Alta.

La decisión, que se hará efectiva a partir del 27 de junio, responde al actual escenario de las reservas de agua, marcado por la derivación de recursos desde el embalse de Puente Alta (Revenga) hacia la Mancomunidad de la Mujer Muerta y, especialmente, al municipio de El Espinar, tras el vaciado del embalse de El Tejo.

Esta circunstancia hace necesario reducir el consumo de agua en todas las localidades que dependen de este sistema de abastecimiento, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Además de Segovia, la medida afecta a la Entidad Local Menor de Revenga, las urbanizaciones de Palazuelos de Eresma, los municipios de la Mancomunidad de la Mujer Muerta (La Losa, Otero de Herreros, Ortigosa del Monte y Navas de Riofrío) y El Espinar.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que otorga prioridad al abastecimiento de la población frente a cualquier otro uso, el Ayuntamiento ha decretado la prohibición del riego de jardines y parques públicos o privados, así como del llenado de piscinas privadas cuando se utilice agua procedente de la red de distribución de agua potable.

ZONAS AFECTADAS

En el término municipal de Segovia, las restricciones se aplicarán en las zonas que se abastecen desde el embalse de Puente Alta, es decir, el barrio de la Albuera y el Carmen, excepto en la plaza de la Gimnástica Segovian-parque del Peñascal, donde se permitirá el riego de salvamento.

Asimismo, la medida afecta al barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, espacio en el que se permitirá el riego de salvamento en el parque de los Depósitos; a la zona de la carretera de Valdevilla, en el barrio de San José; al barrio incorporado de Hontoria, la entidad local menor de Revenga y los polígonos industriales de Hontoria, el Acueducto y el Cerro.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía, organismos, empresas y colectivos sociales para realizar "un uso racional, responsable y solidario del agua", un recurso que ha recordado que es limitado y cuya preservación resulta "fundamental" para garantizar el suministro a la población.

Las medidas contempladas en el bando serán efectivas a partir del 27 de junio de 2026 y permanecerán vigentes hasta que desaparezcan las circunstancias que las motivan. El Ayuntamiento ha añadido que informará oportunamente de cualquier modificación o levantamiento de las restricciones.

Con esta actuación, el Consistorio busca asegurar el abastecimiento de agua potable a la población y contribuir a una gestión responsable de los recursos hídricos disponibles.