El alcalde de Soria visita Aspace y promete apoyo para culminar la residencia y reforzar la atención a las familias

De Izda A Dcha, Romero, De Diego, Pérez Y Antón En El Encuentro Entre El Ayuntamiento De Soria Y Aspace. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, ha visitado el nuevo centro de la Asociación de Parálisis Cerebral (Aspace) donde ha comprometido el apoyo municipal para culminar la residencia y reforzar la atención a las familias.

Antón ha mantenido un primer encuentro junto a la concejal Acción Social, Ana Romero, con las responsables de Aspace Laura de Diego y Milagros Pérez, quienes mostraron primera mano la realidad actual de la entidad, sus principales necesidades y los proyectos en marcha.

El alcalde ha iniciado así la serie de reuniones con el tercer sector, las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, visitando las nuevas instalaciones de Aspace, como han señalado desde el ayuntamiento de Soria. Durante el encuentro, el alcalde ha recorrido las instalaciones que la asociación está desarrollando en la parcela municipal cedida para este fin en la carretera de Logroño.

SERVICIOS DE ASPACE

Así, ha podido comprobar el funcionamiento de los servicios ya operativos en la primera planta del centro, donde Aspace Soria presta atención especializada a personas con parálisis cerebral, patologías afines y otros diagnósticos vinculados a la multidiscapacidad.

Entre los recursos ya en marcha, la entidad ofrece servicios como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, apoyo psicosocial, trabajo social, educación especial, ocio y tiempo libre o respiro familiar, dentro de un modelo de atención integral orientado a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y de sus familias.

La visita ha permitido también conocer el avance de la segunda planta, que continúa en obras y que albergará la futura residencia del centro. Según la información difundida este año sobre el proyecto, la zona residencial está concebida para ampliar la atención especializada y dar respuesta a una necesidad largamente planteada por las familias de la provincia.

FALTA DE RECURSOS

Durante la reunión, las responsables de Aspace han trasladado al alcalde la necesidad de seguir sumando apoyo económico para completar el centro y su equipamiento, así como las dificultades que afrontan en el día a día para sostener servicios muy demandados por las familias y que, en muchos casos, no cuentan con cobertura suficiente por parte de la administración competente en materia de servicios sociales, la Junta de Castilla y León.

Ante esta situación, Javier Antón ha comprometido la ayuda económica del Ayuntamiento de Soria para contribuir a completar la construcción y el equipamiento de la residencia. Asimismo, ha avanzado la voluntad municipal de revisar al alza la colaboración económica que el Consistorio mantiene con la entidad de cara a 2027, con el objetivo de aliviar la carga que soportan las familias de las personas usuarias.

El alcalde también ha anunciado que trasladará esta demanda en las próximas reuniones que mantenga con responsables de la Junta de Castilla y León. En este sentido, ha defendido la necesidad de que Aspace Soria pueda incorporarse al sistema de plazas concertadas, tanto de centro de día como de residencia.

"Esta medida permitiría reducir el coste que actualmente asumen muchas familias y evitar, en numerosos casos, desplazamientos a recursos ubicados fuera de la provincia para recibir atención terapéutica o residencial adecuada", ha apuntado el regidor.

Soria es una organización sin ánimo de lucro nacida para agrupar a personas con parálisis cerebral y patologías afines, a sus familias y a sus representantes legales, con el fin de garantizar su promoción y atención integral a lo largo de todas las etapas de la vida. La asociación trabaja además para sensibilizar a la sociedad y reclamar una respuesta pública adecuada a las necesidades de prevención, rehabilitación, inclusión y apoyo social de este colectivo.