El alcalde de Valladolid pide a Nuestra Señora de San Lorenzo por la paz, los mayores que sufren soledad y los jóvenes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la procesión de Nuesra Señora de San Lorenzo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha pedido a la Virgen de San Lorenzo por la paz ante la existencia de "demasiados" conflictos bélicos, por los mayores que sufren una soledad no deseada y para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad.

Carnero se ha expresado así momentos antes de la procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de la ciudad que se conmemora este 8 de septiembre.

El alcalde de Valladolid, tras desear un feliz día de la Virgen de San Lorenzo y que continúen las "buenísimas fiestas" como hasta ahora se están desarrollando, ha pedido en primer lugar por la paz en el mundo ante "demasiados" conflictos bélicos situaciones de violencia e injustas.

"Hacen que necesariamente tengamos que tener presente en primer lugar esas situaciones que afectan a toda la sociedad pero muy especialmente a los más pequeños", ha apuntado Jesús Julio Carnero.

En segundo lugar, y en referencia ya a Valladolid, ha pedido por los mayores, por que "no se sientan nunca solos" y no sufran "esa enfermedad, esa lacra que es la soledad no deseada", algo que considera que obliga a todos a estar "en guardia".

Por último, pedido a la Virgen por los jóvenes y porque aquellos "chicos y chicas talentosos" que hay en la ciudad puedan desarrollar, "si lo quieren", su proyecto de vida en Valladolid. "Porque sin lugar a dudas Valladolid es la ciudad del mundo mejor que existe para vivir y para desarrollar un proyecto de vida, así que ojalá que si quieren puedan desarrollarlo", ha concluido.