El alcalde de Vegas de Domingo Rey (Salamanca) reconoce que el viento ha salvado a los vecinos "de la evacuación"

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha originado en la localidad cacereña de Pinofranqueado esta semana sigue activo en Extremadura, aunque el viento que en la noche del miércoles empujó las llamas hacia el sur, lo que dejó la provincia de Salamanca protegida.

"El viento ha salvado a los vecinos de la evacuación", ha reconocido a Europa Press Urbano Chamorro, el alcalde de Vegas de Domingo Rey, localidad salmantina más cercana al fuego.

"Estuvimos en contacto permanente con la Subdelegación y el operativo que trabaja en la zona y justo cuando estimábamos la evacuación, el viento cambió y la situación mejoró", ha detallado el primer edil de la localidad perteneciente al municipio de Agallas.

Además, ha asegurado que si el viento hubiera continuado igual, Vegas hubiera quedado "sometida al incendio".

Por su parte, el jefe de Jornada en el centro provincial de mando de Salamanca, José Luis Chao, ha señalado en la noche del miércoles que ya se había controlado el incendio aunque había pasado levemente a la provincia de Salamanca, ya que el viento ha soplado en dirección a la zona quemada, lo que ha dificultado su llegada a Salamanca.

Por su parte, en el mediodía de este jueves, Cruz Belver, la jefa de Jornada en el centro provincial de mando de Salamanca ha reafirmado que "durante la noche y las primeras horas de la mañana, la actividad se ha reducido considerablemente en la zona norte del incendio".

Sin embargo, sobre las 14.00 horas, Belver ha indicado que "ha empezado a reactivarse bastante con un aumento de la velocidad del viento que estaba bastante en calma".

Por esta razón, hay zonas susceptibles de poder afectar a la provincia de Salamanca a medio plazo y en las que se trabaja actualmente.

En primer lugar, se trabaja en el refuerzo del cortafuegos de cumbre situado en el puerto de Esperabán, en el límite entre las provincias de Cáceres y Salamanca, como medida preventiva ante la posibilidad de que el incendio de Pinofranqueado vuelva a avanzar hacia territorio salmantino.

Tal y como ha señalado Belver, por la tarde se prevén vientos de componente sur que aumentarán hasta unos 15 kilómetros por hora (km/h), por lo que se mantendrá "una vigilancia constante en los frentes activos con el fin de intentar minimizar el riesgo de que pueda pasar el incendio a la provincia de Salamanca".