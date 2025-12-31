El alcalde de Zamora asegura que 2025 ha sido "uno de los mejores años de la historia de la ciudad"

Archivo - El alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), muestra el bastón de mando en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Zamora en 2023. - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

ZAMORA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha superado este año la mitad de su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de la capital haciendo un balance "muy positivo" de la gestión realizada durante estos meses.

Guarido ha asegurado que el año que ahora termina ha sido "de lo mejores en la historia de la ciudad", con "muchas obras en marcha en la capital" puestas en marcha por todas las administraciones que, según los números que hace el Ayuntamiento de Zamora, suponen unas inversiones de más de cien millones de euros en infraestructuras para la ciudad.

Entre las obras destacadas, el alcalde ha apuntado que los trabajos en las tres travesías de la ciudad (avenida de Cardenal Cisneros, avenida de Galicia y avenida de Requejo) estarán listos en la primera parte del año que viene. Obras que, para el Ayuntamiento, han dejado unos resultados satisfactorios.

También avanza, ha destacado el alcalde, el nuevo parque de bomberos de la ciudad, que estará terminado este año. En 2026 también se pondrá el punto y final a la obra del Banco de España, que se ha retrasado durante años. "Estamos con los últimos remates, con la urbanización de fuera. Se ha adjudicado ya el mobiliario y la contratación de los nuevos ordenadores está en marcha. Enero y febrero van a ser meses clave", ha añadido el alcalde de Zamora.

Por otro lado, en lo que se refiere al plano fiscal, el Ayuntamiento de Zamora mantiene su intención de "no subir impuestos" durante este mandato aunque Guarido sí abre la puerta a un "leve aumento" de la tasa del agua, que lleva años congelada y cuyo contrato se tiene que renovar en los próximos meses.

Un incremento que, según ha añadido el alcalde, "sería bajo" y repercutiría en servicios para los ciudadanos relacionados con la prestación del suministro de agua.

RELEVO EN EL AYUNTAMIENTO

Francisco Guarido terminará su etapa al frente del Ayuntamiento de Zamora, si no hay novedades, en mayo del año 2027, puesto que no se presentará a las próximas elecciones municipales. Izquierda Unida tendrá que elegir sucesor en los próximos meses sin que, de momento, haya decisión alguna puesta sobre la mesa.

El alcalde ha apuntado, a este respecto, que corresponde a la asamblea de Izquierda Unida tomar la decisión sobre la persona que encabezará la papeleta, una persona que según Guarido debe ser "de otra generación" a la suya y con responsabilidades en el equipo de Gobierno. "Hay concejales sobradamente preparados", ha asegurado el regidor municipal zamorano, para tomar el timón de la candidatura.

Por último, en lo referente al panorama político regional y nacional, Guarido ha apuntado que, en Castilla y León, "lo único que se podría desear es que en Castilla y León no gobierne una coalición del PP y Vox y que haya una alternativa, que es muy difícil pero que hay que luchar. Votar a la izquierda es la única alternativa a un pacto PP-Vox, y ya sabemos lo que es. Hay que aprender de la experiencia", ha añadido el alcalde de Zamora.

En el plano nacional, además de defender el papel de Izquierda Unida en el momento político actual, Guarido ha lamentado que "se ha pasado de la política del razonamiento, del debate tranquilo, al debate callejero, polarizado. Y eso hay gente que lo está aprovechando, sobre todo la extrema derecha. No se pueden expresar las ideas, hay que hablar en tres segundos y dando gritos para llamar la atención. Ese no es el camino, y la polarización política provoca una polarización social".