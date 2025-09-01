Los alcaldes del PSOE acusan a la Junta de "desidia y pésima gestión" en los incendios de la Montaña Palentina

PALENCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y concejales del PSOE de la Montaña Palentina han denunciado "la desidia y la pésima gestión" de la Junta ante los incendios forestales que han arrasado la región y que han afectado a varios municipios de la provincia.

Los ediles socialistas han exigido, en una rueda de prensa conjunta, la dimisión del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, la concejala en el Ayuntamiento de Guardo, Gemma San Félix, y el alcalde de Barruelo de Santullán, Christian Delgado, han desgranado las "graves carencias" en materia de prevención, coordinación y dotación de medios frente a los incendios y han lamentado la "poca capacidad de previsión, organización y nula capacidad de reacción en los momentos más críticos del fuego".

Jorge Ibáñez se ha referido a un verano "especialmente difícil" para los vecinos de la Montaña Palentina, donde las llamas devastaron amplias zonas del Parque Natural, que este año celebraba su 25 aniversario.

"Las deficiencias del sistema de prevención, denunciadas durante décadas, han mostrado su peor cara", ha afirmado a la vez que ha insistido en que la red de cuidado del parque está "prácticamente desmantelada". Ha recordado que de seis plazas de peones especialistas solo una estaba cubierta y que las bolsas de celadores llevaban 12 años sin convocarse.

Además, ha denunciado la "precariedad" laboral de bomberos forestales, cuadrillas y agentes medioambientales, cuya labor "esencial no está reconocida". Y ha destacado que "privatizar" un servicio esencial para la seguridad es "inaceptable".

Ibáñez ha cargado contra la "inacción" de las autoridades, y ha señalado la "ausencia" del consejero Suárez-Quiñones y del director del Parque Natural durante la crisis. Finalmente ha denunciado que la Junta ha perdido "toda credibilidad".

El alcalde de Cervera también ha criticado la comparecencia "forzada" de Mañueco en las Cortes, a la que ha calificado como de "cargadas de cinismo y sin propósito de enmienda". Finalmente, Ibáñez ha exigido una reforma de la normativa de espacios naturales para dar un "papel real" a las comunidades rurales y facilitar el trabajo de ganaderos, un figura que se ha mostrado como esencial en la prevención y el mantenimiento del territorio.

Por su parte, Gemma San Félix, desde la oposición en Guardo, ha lamentado el daño que el fuego ha causado en su municipio y ha denunciado la "falta de información veraz" durante la crisis.

San Félix acusó al Gobierno autonómico de no solicitar medios "a tiempo" y de una gestión marcada por la "falta de coordinación, planificación y medios". También ha exigido la dimisión del alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, junto a Mañueco y Quiñones, porque "no sirven" y ha demostrado que "su pueblo siempre es después".

Finalmente, el alcalde de Barruelo de Santullán, Christian Delgado, ha insistido en las críticas a las palabras de Mañueco en su comparecencia del pasado viernes, a las que ha calificado de "insuficientes y carentes de veracidad".

Delgado ha exigido una mayor dotación de medios, coordinación y reconocimiento para los ganaderos, agricultores y voluntarios que trabajaron en la extinción y ha pedido un sistema de gestión que involucre a los habitantes del medio rural. "Somos nosotros los que estamos sobre el territorio y debemos orientar las decisiones", ha finalizado.