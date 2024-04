La alcaldesa de Burgos apuesta por que Valladolid cuente con el "gran aeropuerto" de la comunidad

Valladolid, Burgos y Ávila exponen la necesidad de diagnosticar la situación y trabajar para "fidelizar" el talento

La alcaldesa de Burgos, la 'popular' Cristina Ayala, ha querido "romper una lanza" y se ha mostrado este martes favorable a que el aeropuerto de Valladolid sea el "gran aeropuerto" de Castilla y León, ya que confía "mucho" en la "potencialidad" de su ciudad y especialmente de su sector industrial y la capital vallisoletana se encuentra en el "centro geográfico" de la comunidad.

Los alcaldes Burgos y de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación provincial de Ávila, Carlos García, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero, han participado en la mesa de debate 'Educación y Talento. Señas de identidad, claves de progreso', dentro del foro Somos Castilla y León, organizado por el diario El Mundo en la capital vallisoletana.

Estos representantes públicos han compartido sus posiciones ante la importancia que tiene para las ciudades y las provincias de Castilla y León poder "fidelizar", retener y atraer el talento en base a proyectos de innovación industrial en los que cada lugar pueda identificar sus potencialidades.

En la parte final del debate, el moderador --el periodista Pablo Lago-- ha planteado a los representantes la posibilidad de compartir proyectos comunes entre las capitales y las provincias en materia de innovación y talento y ha ironizado con que no les iba a hablar de la posibilidad de compartir un sólo aeropuerto internacional.

La alcaldesa de Burgos ha recogido ese guante y ha señalado que en su ciudad hay un aeropuerto, el de Villafría, que tiene "una pista pequeña y no puede asumir" un gran volumen de vuelos, por lo que se ha apostado por mantener allí una escuela de pilotos.

Además, ha apostillado que no está por la labor de "pagar 300 euros por que un señor vaya a Barcelona", en referencia que entiende que en aeródromos pequeños las administraciones deben aportar fondos para mantener vuelos.

Eso sí, la regidora 'popular' ha apostado por que haya un único "gran aeropuerto" en la comunidad y para ello ha querido "romper una lanza" y "ponerlo en Valladolid", ya que es "el centro geográfico" de Castilla y León, aunque ha matizado que "no es la capital" de la comunidad autónoma.

Ayala ha justificado la opinión de prescindir de un gran aeropuerto en su ciudad porque lo mucho que cree "en la potencialidad" de Burgos, en una industria que les coloca "en la octava posición de España en PIB". "Creo tanto en ello que me atrevo a decir que no me importaría que el gran aeropuerto de nuestra comunidad estuviera en Valladolid", ha aseverado.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, el leonés Nicanor Sen, ha apuntado que "un gran aeropuerto" sería "viable" en la comunidad, pero no ha querido pronunciarse sobre el lugar en el que se podría ubicar ese aeropuerto principal, al tiempo que ha considerado que la decisión de "promocionar" un único aeropuerto le corresponde a la Junta.

Sen ha recordado que los aeropuertos pequeños tal y como son ahora los cuatro existentes en Castilla y León "pierden dinero", porque las administraciones "necesitan poner dinero para que una línea aérea salga del aeropuerto", aunque también ha apuntado que los aeropuertos "militares", como lo son varios de los existentes en la autonomía, implican menos costes.

El regidor vallisoletano, también del PP como Ayala, ha discrepado de Sen y ha defendido que "la competencia es del Gobierno de España y concretamente del Ministerio de Transportes", que ha ironizado con que "le suena a todo el mundo" pues cabe apuntar que su titular es el exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente.

Poco después ha matizado que "la competencia corresponde a todas las administraciones".

En la mesa de debate, los representantes de las administraciones han manifestado sus distintas apuestas por la retención y atracción de talento y tanto la regidora burgalesa como el alcalde de Valladolid y el presidente de la Diputación de Ávila han considerado este factor como "fundamental" para el progreso de las ciudades.

Además, los dos regidores han señalado como ejemplo al trabajo que se ha hecho desde hace años en Málaga para lograr un crecimiento económico notable en torno al turismo, la cultura y la innovación.

En el caso de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha destacado que en su equipo de Gobierno dan mucha importancia a "fidelizar" el talento para que las personas que estudian y trabajan en la ciudad la vean como un entorno favorable y atractivo para desarrollar sus carreras.

Así, ha hablado de proyectos como el "polo" de atracción de talento en materias de innovación en industria 4.0, que asegura que ya ha dado sus primeros pasos con un acuerdo con la empresa vallisoletana del sector del videojuego Pentakill, pero también con su apuesta por sectores en los que Valladolid ya se considera líder como la automoción y la industria agroalimentaria.

"NO HACERSE TRAMPAS AL SOLITARIO"

En el caso de Burgos, Cristina Ayala ha indicado en primer lugar la necesidad de poder hacer un buen diagnóstico de la situación de las ciudades de Castilla y León, que ha recordado que es la comunidad que "más jóvenes expulsa" en España, sobre todo en dirección a Madrid.

Así, señala que en Burgos también se fijan en el trabajo que ha hecho Málaga y tienen claro que su punto fuerte es la industria. Además, ha destacado la necesidad de poder hablar a los jóvenes "en su mismo lenguaje", pues reconoce que actualmente las administraciones tienen dificultad para comunicarse con las personas de menor edad y para ello ha explicado que en Burgos siguen el ejemplo malagueño de contar con un "prescriptor", Antonio Banderas en el caso de la ciudad de la Costa del Sol, y en la capital burgalesa han elegido a la piloto de raids y primera mujer campeona del Dakar en la categoría 'Challenger', Cristina Gutiérrez.

El presidente de la Diputación de Ávila ha señalado que en el caso de su provincia ese punto "potente" puede estar en la "agroindustria", pero también ha defendido la importancia de una educación "que hable de principios y valores" y ha puesto sobre la mesa de diferencia de condiciones en las que trabajan unas instituciones provinciales y otras, con presupuestos de hasta "1.100 millones de euros", por ejemplo en Barcelona, y otras con 80 millones como Ávila y Segovia.