Alcaldesa de Burgos contempla prorrogar el presupuesto en 2027 y trabajar en una nueva propuesta

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BURGOS 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, contempla prorrogar los actuales presupuestos municipales para al próximo ejercicio presupuestario, una medida que combinaría con la presentación de un nuevo proyecto económico.

Aunque las previsiones iniciales sobre el presupuesto se abordan a durante el mes de agosto, la elaboración de una propuesta de cuentas para 2027 el próximo año se enfrenta a la complejidad derivada de la negociación y articulación de un crédito municipal.

Así lo ha señalado Cristina Ayala, quien reconoce la "dificultad" que supone actualmente la operación de un préstamo que se está negociando y que es "indispensable" para cuadrar el balance económico del Ayuntamiento y afrontar las inversiones previstas por el equipo de Gobierno.

Asimismo, la alcaldesa de Burgos ha aseveradi que el escenario financiero actual aconseja actuar con "prudencia" antes "de fijar" una postura definitiva.

En este contexto, la opción que cobra más fuerza en estos momentos pasa por articular "una prórroga" de las cuentas vigentes complementada con un nuevo presupuesto adaptado a las necesidades emergentes, como ha explicado Cristina Ayala.

Con este esquema, el Ejecutivo local busca garantizar la continuidad de la "gestión diaria" del Consistorio sin renunciar a dar respuesta a los compromisos e inversiones fijados para los próximos meses.

No obstante, el margen "de maniobra" sigue abierto a la espera de que se pueda concretar la financiación definitiva y determinar si finalmente se opta por esta fórmula mixta o se presenta una propuesta de presupuesto para 2027.