La alcaldesa de Burgos insta a la oposición a apoyar la bajada del IBI para compensar la subida de la tasa de basuras

BURGOS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha instado a la oposición a apoyar en el próximo Pleno que se celebrará el 5 de septiembre la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la subida de la tasa de basuras "impuesta por el gobierno de Sánchez".

El equipo de Gobierno necesita al menos la abstención de Vox y del PSOE o que el partido de Abascal en Burgos apoyo la propuesta del equipo de Gobierno. A lo largo del verano, el equipo de Ayala ha tratado de buscar el apoyo suficiente para llevar a cabo esta medida, pero los dos partidos de la oposición se han mostrado contrarios a la modificación de ordenanza.

Este viernes se celebra la reunión de la Comisión Especial Tributaria en la que se va a debatir este asunto y de la que saldrá un dictamen que se llevará al pleno del día 5 de septiembre, fecha hasta la que tiene el equipo de Gobierno para arrancar los apoyos necesarios.

Si no los obtiene finalmente, y tal y como ha señalado la alcaldesa, "no se subirá la tasa de basuras" por qué el objetivo del mandato de este equipo de gobierno es "no subir los impuestos". La realidad es que todos los ayuntamientos tienen que adaptarse a la Ley 7/2022 de Residuos y para ello debe acometer los cambios normativos pertinentes a través de las modificaciones de las ordenanzas.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha explicado que podrían recaer sanciones al ayuntamiento si no se pliega a la obligación legal de adaptarse a la normativa y subir la tasa, algo que llega obligado por Europa, y se expondría "a perder fondos europeos". En este sentido, Ayala ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad de la oposición" para votar a favor de la subida de la tasa de basuras y de bajada del IBI.

La misma alcaldesa ha "responsabilizado a la oposición" de que puedan "perder esos fondos europeos" si no se acometen estas obligaciones y se vota tal y como pide el equipo de Gobierno, cuya máxima para el mandato es no incrementar los impuestos.

Así, la intención es que se vote a favor de la subida de la tasa de basura, que supone recaudar 2.050.000 euros más, y que se viera compensada por la bajada del tipo impositivo del IBI que irá desde el 0,4568 por ciento actual al 0,4382 por ciento. Con ello, los vecinos de Burgos se van a ahorrar 2.229.000 euros, que supera lo que supone la subida de las basuras, ha sentenciado Ayala, quien ha concretado que, de esos 2,05 millones, 1,4 corresponden a viviendas y 0,65 corresponden a actividades comerciales o industriales.

Si finalmente se aplica la subida a la tasa, el Ayuntamiento de Burgos va introducir dos bonificaciones, una para las familias, a las que se bonificaría con un 5 por ciento por el uso del contenedor marrón al menos 50 veces al año, y otra para el comercio y la industria, que sería del 10 por ciento para quienes acrediten que tienen algún tipo de "certificación de calidad ambiental".

PLUSVALÍAS

Por otro lado, en la comisión especial que se va a celebrar este viernes se llevará también una modificación que afecta al Impuesto sobre el Incremento de los terrrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía.

Este impuesto debe adaptarse a la nueva normativa estatal de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional "para evitar conflictos y reclamaciones". Para ello, se van a introducir una actualización de coeficientes que van a suponer un ingreso de en torno a 200.000 euros.

Pero la alcaldesa ha insistido en que este equipo de Gobierno no quiere subir los impuestos, por lo tanto va a revisar una propuesta fiscal y se va a proponer la bajada del porcentaje del gravamen del 21 al 20 por ciento, lo que se traduciría en una rebaja estimada de ingresos de 500.000 euros.