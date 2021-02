La alcaldesa de Esguevillas asegura que el nido se retiró cuando los bomberos de Peñafiel estuvieron disponibles

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Esguevillas de Esgueva (Valladolid), Rosa Alba, de Ciudadanos, ha explicado que la retirada del nido del tejado del Ayuntamiento, denunciado por los socialistas por la inadecuación de la fecha elegida, fue acometida por los bomberos del parque de Peñafiel cuando éstos pudieron.

La reacción de la regidora de Esguevillas se produce después de que portavoz del PSOE en el Consistorio anunciara haber solicitado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta la apertura de un expediente a Rosa Alba al considerar que la retirada del citado nido no se produjo en las fechas habilitadas por la Junta para ello, fuera del periodo de reproducción de la especie.

En este sentido, la alcaldesa, en declaraciones a Europa Press, alega que el Ayuntamiento "no marca las fechas" y que los trabajos fueron realizados por los bomberos en función de su disponibilidad, dada la ingente labor con motivo de la actual situación marcada por la pandemia y los numerosos servicios que han de desplegar por distintos municipios de la provincia.

"El propio jefe del parque de Peñafiel me explicó que si el riesgo para la estructura es grande retiran el nido incluso con huevos, algo que en este caso no ha ocurrido", añade Rosa Alba, quien insiste en que desde el Consistorio se han seguido todos los trámites oportunos, con las solicitudes realizadas tanto a la Junta como a la Diputación, y que la fecha en la que se efectuó la retirada del nido, el 29 de enero, no fue establecida por el Consistorio.