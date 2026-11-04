La alcaldesa de Palencia, que reconoce que su relación con Puente "no es la mejor", califica su decisión de "impecable"

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, ha calificado de "impecables" las declaraciones del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente en las que informó de su dimisión así como el hecho en sí.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', la regidora socialista comienza por recordar que "de sobra es sabido" que su relación con el exministro "no ha sido la mejor".

Andrés reposteó en su mensaje un extracto de la intervención en la que el exministro vallisoletano aseguraba que "un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes" como los de Adamuz y Urda, y calificó esas declaraciones y el hecho de dimitir de "impecables".