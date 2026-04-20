Aldeamayor (Valladolid) acoge este sábado el VII Festival Nacional de Folclore con 'Aldea Maior' y 'Ruada de Torroso'

Presentación del VII Festival Nacional de Folclore. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín acogerá el próximo sábado, 25 de abril, la séptima edición del Festival Nacional de Folclore, que trata de poner en valor y fomentar la tradición musical y el baile.

Se trata de un evento, organizado por la Asociación Grupo de Danzas 'Aldea Maior' en colaboración con el Ayuntamiento la localidad, la EMT Tierra de Pinares y empresas y particulares del municipio, que se celebrará a partir de las 18 horas en la Casa de Cultura 'Adolfo Suárez'.

Junto al Grupo de Danza 'Aldea Maior', que nació en 2002 de la mano de un grupo de jóvenes de la localidad con el objetivo de aprender los bailes y danzas de la tierra, esté año partipará en este festival el 'Grupo de Baile Tradicional Ruada de Torroso' del municipio gallego de Mos, además de la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares y de Cris Zagaleja.

Previo al inicio de las actuaciones los tres grupos realizarán un pasacalles, acompañados de sus respectivas formaciones musicales, desde el Espacio Joven hasta el lugar de celebración del encuentro.

En la presentación de este encuentro han participado el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso; la concejala y diputada Virginia Almanza y la profesora del grupo de danzas 'Aldea Maior', Carmen Carrión.