Alejandro Vázquez estima que la "máxima virulencia" de la gripe se alcanzará en un mes

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha asegurado que se espera "la máxima virulencia" de la epidemia gripal alrededor de dentro de "un mes", que es cuando empezará a notarse y ha apuntado que la previsión es que la campaña de vacunación contra la gripe se extienda hasta el próximo mes de febrero.

Vázquez, que ha recibido la vacuna contra la gripe en el Centro de Salud José Luis Santamaría de Burgos, Ha recordado a la población diana de la vacuna de la gripe y del Covid -que este año se ha atrasado hasta los 70 años--, la "importancia de vacunarse" al tiempo que ha apuntado que se vacunará hasta que "se mantenga la epidemia" que no suele acabar "hasta enero o febrero".

Asimismo, el consejero ha apuntado que la etapa de la campaña de las personas "institucionalizadas" se está realizando con "normalidad" y en algunas áreas de salud ya ha concluido por lo que entre "esta semana y los primeros días de la siguiente" concluirá esta fase de vacunación.

El consejero ha insistido en la necesidad de vacanarse ya que de esta manera "se evita padecer "una enfermedad que en determinadas circunstancias puede producir "trastornos importantes"; y en segundo lugar porque la población diana, "además de la edad", tiene como característica fundamental el tener "enfermedades crónicas" que se agudizan con el padecimiento de enfermedades virales respiratorias.

Asimismo, ha recordado que este año se ha introducido en la campaña la vacunación a los niños de 5 a 8 años y es que, como ha aseverad Vázquez, los pequeños "son grandes transmisores de la enfermedad", lo que en epidemiología se conoce como efecto rebaño. y por eso se ha decidido "en conjunto, en todo el territorio nacional" incrementar este rango de vacunación este año",

Por el contrario, Sacyl no va a vacunar de virus respiratorio sincitial (VRS) al resto de la población "que no esté institucionalizada" y lo hace por dos motivos. Por un lado "porque esta población es la más vulnerable y la más expuesta" a padecer situaciones graves; y en segundo lugar, porque están "más expuestos al contagio dentro de la institución cerrada" en la que residen.

Con respecto a los profesionales sanitarios con quienes cuenta para "alcanzar el objetivo" de vacunación, Vázquez ha precisado que se han "enviado correos electrónicos" recordando la importancia que tiene vacunarse, en caso de sanitarios, "el doble", ha subrayado. Sin embargo, primará la "libertad" de hacerlo o no hacerlo.